Cómo evitar las estafas piramidales

En medio de una ola imparable de mensajes que ofrecen dinero fácil por medio de WhatsApp y redes sociales, las estafas piramidales encuentran un terreno fértil para dejar en la calle a miles de hondureños. Estos fraudes, disfrazados en la mayoría de los casos en inversiones en criptomonedas y negocios digitales, prometen ganancias extraordinarias, por las altas tasas de rendimiento, a cambio de poco esfuerzo.

Leo Paguada, fundador de Blockchain Honduras y experto en activos digitales, afirma que para no caer en las manos de los estafadores es “importante que los hondureños se eduquen y sospechen de cualquier negocio que ofrece rendimientos extremadamente altos”.

“Lo más importante para evitar caer en este tipo de estafas, sean piramidales, por medios tradicionales o por medio de criptomonedas, es la educación. Una de las cosas que nosotros promovemos es que antes de entrar a un mercado, un rubro, un giro diferente al que nosotros usamos cotidianamente, tenemos que educarnos”, dice.

Blockchain Honduras es una organización que promueve el uso de blockchain y las inversiones en criptomonedas. También en alianza con universidades y entidades empresariales ha promovido la educación financiera de esta índole.

Esta organización les insiste a los hondureños en una inversión real en criptomonedas, la persona posee las llaves privadas o el control de sus activos dentro de una plataforma regulada, y las ganancias (o pérdidas) dependen exclusivamente de la oferta y demanda del libre mercado tecnológico.

Mientras, en las estafas piramidales (promocionadas como fondos de inversión), el dinero es entregado al dueño o promotor del negocio ilegal.



Actuar con precaución ante ofertas tentadoras

Paguada le dijo a Dinero & Negocios, que las personas, por desconocimiento, no logran distinguir las inversiones genuinas dentro del mundo cripto de las ofertas ficticias disfrazadas, en las cuales, quienes aspiran a convertirse en inversores pierden desde el inicio el control de sus activos.