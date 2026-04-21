Cómo evitar las estafas piramidales

En medio de una ola imparable de mensajes que ofrecen dinero fácil por medio de WhatsApp y redes sociales, las estafas piramidales encuentran un terreno fértil para dejar en la calle a miles de hondureños.
Estos fraudes, disfrazados en la mayoría de los casos en inversiones en criptomonedas y negocios digitales, prometen ganancias extraordinarias, por las altas tasas de rendimiento, a cambio de poco esfuerzo.
Leo Paguada, fundador de Blockchain Honduras y experto en activos digitales, afirma que para no caer en las manos de los estafadores es “importante que los hondureños se eduquen y sospechen de cualquier negocio que ofrece rendimientos extremadamente altos”.
“Lo más importante para evitar caer en este tipo de estafas, sean piramidales, por medios tradicionales o por medio de criptomonedas, es la educación. Una de las cosas que nosotros promovemos es que antes de entrar a un mercado, un rubro, un giro diferente al que nosotros usamos cotidianamente, tenemos que educarnos”, dice.
Blockchain Honduras es una organización que promueve el uso de blockchain y las inversiones en criptomonedas. También en alianza con universidades y entidades empresariales ha promovido la educación financiera de esta índole.
Esta organización les insiste a los hondureños en una inversión real en criptomonedas, la persona posee las llaves privadas o el control de sus activos dentro de una plataforma regulada, y las ganancias (o pérdidas) dependen exclusivamente de la oferta y demanda del libre mercado tecnológico.
Mientras, en las estafas piramidales (promocionadas como fondos de inversión), el dinero es entregado al dueño o promotor del negocio ilegal.
Actuar con precaución ante ofertas tentadoras
Paguada le dijo a Dinero & Negocios, que las personas, por desconocimiento, no logran distinguir las inversiones genuinas dentro del mundo cripto de las ofertas ficticias disfrazadas, en las cuales, quienes aspiran a convertirse en inversores pierden desde el inicio el control de sus activos.
“El mayor problema de las estafas piramidales es que nos deslumbran con el alto rendimiento... esa capacidad de ambición que tenemos los seres humanos nos gana en esos momentos, o sea, no pensamos en el riesgo que tomamos, sino que nos enfocamos en qué voy a hacer yo con la ganancia. Y nos vemos ya millonarios, como muchas estafas lo ofrecen, pero con la educación, las personas tienen la capacidad de definir cuáles son las cosas lógicas, porcentajes de rentabilidad creíbles dentro del rubro”, dice.
Paguada explica que las estafas piramidales se caracterizan por ofrecer “un rendimiento extremadamente alto, lejos muchas veces de la capacidad humana. Dicen que van dar el 20%, el 22%, el 25% mensual. En tres meses recuperás tu inversión y lo demás es ganancia”.
“Desde que vemos estos valores extremadamente altos, ya sabemos que ahí hay algo que hay que poner el ojo. ¿Por qué las estafas piramidales en este momento están utilizando las criptomonedas? Por el desconocimiento que los usuarios tienen de las criptomonedas. Entonces nos llevan a un área, a un rubro, a un giro lejano al nuestro dónde no tenemos conocimiento, por lo cual nosotros nos dejamos llevar por la confianza o la historia que estas personas nos cuentan”, dice.
Paguada les recomienda a los hondureños que antes de invertir “deben investigar a fondo cualquier proyecto, incluso su equipo, tecnología, su comunidad”.
“Número dos, deben utilizar plataformas confiables” y reconocidas y no deben entregarle dinero efectivo a ninguna persona que les prometa distribuir en un portafolio de inversión que contienen varios proyectos, entre ellos, criptomonedas, “porque esto no es real”