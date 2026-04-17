Honduras usará simulación virtual para proteger cultivos de banano

Honduras

Honduras avanza en la protección de su producción bananera y platanera mediante la implementación de tecnología de simulación virtual e inmersiva, orientada a fortalecer la prevención de enfermedades y reducir riesgos para uno de los principales rubros de exportación agrícola del país. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), inauguró el primer taller práctico de vigilancia, muestreo y diagnóstico enfocado en el Fusarium Raza 4 Tropical (FOC R4T), considerada una de las enfermedades más destructivas para el banano a nivel mundial.

Moisés Abraham Molina, titular de la SAG, subrayó que “El uso de la tecnología para la prevención debe llegar al campo. Este paso que hoy damos es solo el inicio de un camino que vamos a emprender juntos en beneficio del sector bananero”.

El funcionario enfatizó que el país se mantiene libre de esta enfermedad, pero con una estrategia preventiva:“Honduras no tiene la enfermedad, pero estas herramientas nos permiten prepararnos, identificar riesgos y actuar a tiempo. La prevención es la etapa más importante”.

Capacitación con nuevas tecnologías

Por su parte, Carlos Urías, director de Sanidad Vegetal del OIRSA, explicó que “Este esfuerzo surge ante la preocupación de prepararnos frente a una enfermedad que afecta el banano. Con Senasa estructuramos procesos de capacitación que hoy incorporan nuevas tecnologías para reducir tiempos y aumentar la efectividad en la intervención”. Desde el sector productivo, Sandra Deras, presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores Bananeros de Honduras, destacó que “No debemos esperar a que las enfermedades afecten los cultivos. Es clave estar preparados y aprovechar los avances tecnológicos para identificar riesgos inminentes”. Durante el taller, productores y técnicos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) utilizaron cascos de simulación que recrean plantaciones en entornos 3D. Esta herramienta permite identificar síntomas, simular brotes y aplicar protocolos de respuesta en tiempo real.