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Honduras usará simulación virtual para proteger cultivos de banano

El uso de la tecnología para la prevención de enfermedades en cultivos llegar al campo

Honduras usará simulación virtual para proteger cultivos de banano

Una mujer trabaja en la selección de bananos en una finca del norte de Honduras.

 Foto: La Prensa
Honduras

Honduras avanza en la protección de su producción bananera y platanera mediante la implementación de tecnología de simulación virtual e inmersiva, orientada a fortalecer la prevención de enfermedades y reducir riesgos para uno de los principales rubros de exportación agrícola del país.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), inauguró el primer taller práctico de vigilancia, muestreo y diagnóstico enfocado en el Fusarium Raza 4 Tropical (FOC R4T), considerada una de las enfermedades más destructivas para el banano a nivel mundial.

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Moisés Abraham Molina, titular de la SAG, subrayó que “El uso de la tecnología para la prevención debe llegar al campo. Este paso que hoy damos es solo el inicio de un camino que vamos a emprender juntos en beneficio del sector bananero”.

Productores de banano y platano observan un robot utilizado para monitoreo de fincas, durante un taller de capacitación.

Productores de banano y platano observan un robot utilizado para monitoreo de fincas, durante un taller de capacitación.

 (Foto: Cortesía SAG)

El funcionario enfatizó que el país se mantiene libre de esta enfermedad, pero con una estrategia preventiva:“Honduras no tiene la enfermedad, pero estas herramientas nos permiten prepararnos, identificar riesgos y actuar a tiempo. La prevención es la etapa más importante”.

Capacitación con nuevas tecnologías

Por su parte, Carlos Urías, director de Sanidad Vegetal del OIRSA, explicó que “Este esfuerzo surge ante la preocupación de prepararnos frente a una enfermedad que afecta el banano. Con Senasa estructuramos procesos de capacitación que hoy incorporan nuevas tecnologías para reducir tiempos y aumentar la efectividad en la intervención”.

Desde el sector productivo, Sandra Deras, presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores Bananeros de Honduras, destacó que “No debemos esperar a que las enfermedades afecten los cultivos. Es clave estar preparados y aprovechar los avances tecnológicos para identificar riesgos inminentes”.

Durante el taller, productores y técnicos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) utilizaron cascos de simulación que recrean plantaciones en entornos 3D. Esta herramienta permite identificar síntomas, simular brotes y aplicar protocolos de respuesta en tiempo real.

La incorporación de esta tecnología busca mejorar la toma de decisiones en campo, optimizar los procesos de capacitación y fortalecer la bioseguridad, en un contexto donde la prevención resulta clave para evitar impactos económicos en la cadena agroexportadora.

La jornada estuvo dirigida a productores, técnicos de campo y personal de vigilancia fitosanitaria, quienes reforzaron conocimientos sobre identificación de síntomas, vías de dispersión del FOC R4T, toma de muestras, diagnóstico y medidas de bioseguridad.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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