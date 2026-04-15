Honduras incrementa las importaciones de alimentos y bebidas

Honduras se consolida como un mercado cada vez más dependiente de las importaciones de alimentos y Bebidas, segmento que ahora representa el 16% de las importaciones del país.
De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las importaciones de alimentos y bebidas han registrado un crecimiento sostenido entre 2021 y 2025, pasando de $1,865 millones (2021) a $2,734 millones (2025).
Esta tendencia refleja cómo el Honduras se ha convertido en un mercado que, año tras año, consume más productos importados para satisfacer la demanda interna de la población.
Angel Jimenez, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), en el norte del país, explica que "el aumento de las importacions de alimentos y bebidas tiene una explicación: es por el abandono en el cual han tenido los gobiernos al sector agrícola en los últimos años".
"Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa le condonaron la deuda a los deudores agrícolas y ahora muchos de ellos no son sujetos de crédito y, además, no hay un plan estratégico para desarrollar el agro y producir lo que el mercado necesita y lograr la soberanía alimentaria", dice.
El mercado hondureño reporta cada año muestra un incremento constante, pues en 2022 las importaciones alcanzaron $2,230.1 millones; en 2023 subieron a $2,388.4 millones; en 2024 llegaron a $2,573.5 millones y en 2025 (dato preliminar) cerraron en $2,734 millones, según INE.
Jímenez advierte que debido al onflicto bélico en Medio Oriente, Honduras aumentará las importaciones (en dólares) por el encarecimientos de los alimentos en el mercado internacional.
"Muchos países enfrentarán hambruna debido a que no podrán producir alimentos. Arabia Saudita ha registrado daños en sus plantas de producción de urea. Ese país es uno de los grandes productore de urea que es un fertilizantes para la agricultura", dic Jiménez.
Este ritmo ascendente indica que los hogares hondureños y el sector industrial están recurriendo cada vez más a suministros externos de granos, lácteos, carnes procesadas, preparaciones alimenticias y bebidas, en un contexto donde la oferta local no logra cubrir plenamente las necesidades del mercado, consideran ecoomistas consultados por Diario La Prensa.
Al mismo tiempo, la participación de las importaciones de alimentos y bebidas dentro del total de importaciones generales también ha mostrado una clara tendencia al alza.
Según el INE, este porcentaje pasó de 13.8% en 2021 a 16.0% en 2025 (cuando el país importó $17,127 millones en mercancías generales), después de una ligera baja en 2022 (13.7%) y subidas consecutivas en los años siguientes: 14.9% en 2023 y 15.8% en 2024.
Economistas plantean que este mayor porcentaje demuestra que los alimentos y bebidas importados están ganando terreno relativo frente a otras categorías de importación, convirtiéndose en uno de los rubros más dinámicos del comercio exterior hondureño.