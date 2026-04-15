Honduras incrementa las importaciones de alimentos y bebidas

San Pedro Sula

Honduras se consolida como un mercado cada vez más dependiente de las importaciones de alimentos y Bebidas, segmento que ahora representa el 16% de las importaciones del país.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las importaciones de alimentos y bebidas han registrado un crecimiento sostenido entre 2021 y 2025, pasando de $1,865 millones (2021) a $2,734 millones (2025).

Esta tendencia refleja cómo el Honduras se ha convertido en un mercado que, año tras año, consume más productos importados para satisfacer la demanda interna de la población.

Angel Jimenez, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), en el norte del país, explica que "el aumento de las importacions de alimentos y bebidas tiene una explicación: es por el abandono en el cual han tenido los gobiernos al sector agrícola en los últimos años".

"Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa le condonaron la deuda a los deudores agrícolas y ahora muchos de ellos no son sujetos de crédito y, además, no hay un plan estratégico para desarrollar el agro y producir lo que el mercado necesita y lograr la soberanía alimentaria", dice.