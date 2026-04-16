Baches en las carreteras también aumentan los precios de alimentos

San Pedro Sula

El deterioro de la red vial en Honduras y el resto de Centroamérica está impulsando un aumento directo en los precios de los bienes de consumo, especialmente alimentos y productos básicos de la canasta familiar. Transportistas internacionales y también pequeños empresarios que realizan fletes internos estiman que, en momentos críticos como los actuales, “con combustibles caros”, es una “necesidad cobrar más por los servicios debido al mal estado de las carreteras”. Aunque no hay estudios recientes sobre el efecto que tienen en los precios de los productos, análisis anteriores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial establecen que los costos logísticos en Centroamérica representan entre el 18% y el 35% del valor final de las mercancías, frente al 8% y 12% en países desarrollados.

En Honduras, estos costos pueden oscilar entre 35% y 40%, lo que dispara los precios hasta un 30% de productos perecederos, como frutas, verduras y granos básicos. Los transportistas trasfronterizos advierten que cada kilómetro recorrido en vías con baches y en sitios con fallas geológicas sin mantenimiento genera mayores gastos en combustible, daños y tiempos muertos, costos que los transportistas trasladan a la empresa ctratante y esta a los consumidores.

Gasto de combustible