Baches en las carreteras también aumentan los precios de alimentos

El deterioro de la red vial en Honduras y el resto de Centroamérica está impulsando un aumento directo en los precios de los bienes de consumo, especialmente alimentos y productos básicos de la canasta familiar.
Transportistas internacionales y también pequeños empresarios que realizan fletes internos estiman que, en momentos críticos como los actuales, “con combustibles caros”, es una “necesidad cobrar más por los servicios debido al mal estado de las carreteras”.
Aunque no hay estudios recientes sobre el efecto que tienen en los precios de los productos, análisis anteriores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial establecen que los costos logísticos en Centroamérica representan entre el 18% y el 35% del valor final de las mercancías, frente al 8% y 12% en países desarrollados.
En Honduras, estos costos pueden oscilar entre 35% y 40%, lo que dispara los precios hasta un 30% de productos perecederos, como frutas, verduras y granos básicos.
Los transportistas trasfronterizos advierten que cada kilómetro recorrido en vías con baches y en sitios con fallas geológicas sin mantenimiento genera mayores gastos en combustible, daños y tiempos muertos, costos que los transportistas trasladan a la empresa ctratante y esta a los consumidores.
Gasto de combustible
Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (Astic), dice que el mal estado en las carreteras “incide negativamente” al final en el precio de los productos y agrega que “Honduras tiene más problemas en sus carreteras, sobre todo, antes de llegar a San Pedro Sula”.
Normalmente, las tarifas son calculadas, “por el consumo de diésel, por ejemplo, de San Salvador a Guatemala hay 300 kilómetros y un gasto de 80 galones, de San Salvador a San Pedro Sula, 360 kilómetros y un gasto de 120 galones”, le explicó a diario LA PRENSA.
Esto no incluye, para el caso, el consumo ocasionado por la congestión en las carreteras de occidente” provocado por baches y el derrumbe en la colonia Lempira de San Pedro Sula y también por personas que obstaculizan el tráfico cuando, según ellos, permanecen por varias horas reparando los hoyos.
Internamente en Honduras, el impacto es particularmente notorio en la cadena de suministro agrícola, pues productores pequeños reportan que el transporte de tomates y otras verduras hasta los mercados puede absorber hasta el 10%.
Carlos Tosta, productor de arroz y otros granos, dice que "gracias a la inversión que el gobierno anterior hizo en las carretera de La Esperanza a Intibuca" él y otros agrictultores ahora no registran aumentos en sus costos por los fletes derivados del mal estado de la infraestructura vial.
"Los gobiernos deben invertir en carreteras para, entre otras cosas, lograr que los agricultores envíen la producción a los mercados donde los consumidores puedan comprar a precios justos. También es necesario que no sólo invierta en carreteras, también que nos den financiamientos porque el agro está abandonado", dijo.