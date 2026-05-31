Universitaria y su sobrina son las fallecidas en el accidente en Juticalpa

Dos jóvenes perdieron la vida y otras tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en en la comunidad de Jutiquile, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.
El terrible percance vial se registró en la madrugada de este domingo 31 de mayo de 2026.
Una de las víctimas mortales fue identificada como Lizeth Espinal, una estudiante universitaria.
Mientras que la otra jovencita fallecida fue identificada como Sofía Zelaya, estudiante del Instituto Técnico 18 de Noviembre.
De acuerdo con la información, ambas jóvenes viajaban en un vehículo junto a otras personas cuando se produjo el percance vial.
El grupo se dirigía hacia el municipio de Catacamas al momento del accidente, ocurrido en circunstancias que aún no han sido establecidas por las autoridades competentes.
Tras el hecho, equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados y realizar las labores de asistencia correspondientes.
Las autoridades confirmaron que, además de las dos personas fallecidas, tres ocupantes del vehículo resultaron con lesiones y fueron trasladados a un centro asistencial.
Reportes preliminares también indican que Sofía Zelaya era sobrina de Lizeth Espinal.
Personal de las autoridades competentes realizó las diligencias correspondientes en la escena del accidente para documentar lo ocurrido y recabar información sobre el caso.