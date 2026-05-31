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Universitaria y su sobrina son las fallecidas en el accidente en Juticalpa

Las víctimas fueron identificadas como Lizeth Espinal, estudiante universitaria, y Sofía Zelaya, estudiante del Instituto Técnico 18 de Noviembre, según reportes preliminares

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Dos jóvenes perdieron la vida y otras tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en en la comunidad de Jutiquile, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.
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El terrible percance vial se registró en la madrugada de este domingo 31 de mayo de 2026.

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Una de las víctimas mortales fue identificada como Lizeth Espinal, una estudiante universitaria.
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Mientras que la otra jovencita fallecida fue identificada como Sofía Zelaya, estudiante del Instituto Técnico 18 de Noviembre.

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De acuerdo con la información, ambas jóvenes viajaban en un vehículo junto a otras personas cuando se produjo el percance vial.
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El grupo se dirigía hacia el municipio de Catacamas al momento del accidente, ocurrido en circunstancias que aún no han sido establecidas por las autoridades competentes.
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Tras el hecho, equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados y realizar las labores de asistencia correspondientes.
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Las autoridades confirmaron que, además de las dos personas fallecidas, tres ocupantes del vehículo resultaron con lesiones y fueron trasladados a un centro asistencial.
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Reportes preliminares también indican que Sofía Zelaya era sobrina de Lizeth Espinal.

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Personal de las autoridades competentes realizó las diligencias correspondientes en la escena del accidente para documentar lo ocurrido y recabar información sobre el caso.
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