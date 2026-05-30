Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio

El legado del director Víctor Fiallos fue recordado este sábado por familiares, estudiantes, docentes y vecinos que acudieron a darle el último adiós durante su velatorio, realizado inicialmente en el Centro Comunal de la colonia Brisas del Valle, en Cofradía, Cortés.
Desde tempranas horas, decenas de personas comenzaron a llegar al lugar para acompañar a la familia y expresar sus condolencias por la pérdida de quien dirigió el Instituto Polivalente Brisas del Valle.
El ambiente estuvo marcado por el silencio, el llanto y los abrazos entre quienes compartieron con el educador, cuya muerte ha generado conmoción en la comunidad educativa y en distintos sectores de la zona norte del país.
Durante gran parte de la jornada, el salón permaneció lleno de personas que llegaron para rendir homenaje a Fiallos, recordándolo como un hombre comprometido con la educación y el bienestar de sus estudiantes.
Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando su hijo, Víctor Aarón Fiallos, tomó la palabra frente a los asistentes para recordar la vida y los valores que caracterizaron a su padre.
Con evidente tristeza, expresó que el director entendía la enseñanza como una forma de servicio hacia los demás y que siempre procuró orientar y apoyar a quienes acudían a él en busca de ayuda.
“No toleraba las injusticias”, recordó su hijo al compartir algunas de las enseñanzas y principios que marcaron la trayectoria personal y profesional del docente.
Asimismo, destacó que en numerosas ocasiones su padre anteponía las necesidades de otras personas a las propias, actitud que, según relató, lo convirtió en una figura apreciada dentro y fuera de las aulas.
Tras el acto de despedida en Brisas del Valle, el cuerpo fue trasladado a la sala VIP El Buen Pastor, de Funerales Amor Eterno, ubicada en el bulevar Los Próceres de San Pedro Sula, donde continuaron las muestras de solidaridad hacia la familia.
Amigos cercanos, exalumnos y compañeros de trabajo coincidieron en que la vocación de servicio y el compromiso educativo de Fiallos dejaron una huella significativa en la comunidad.
La despedida se produce mientras continúan las investigaciones sobre su muerte, un caso que tomó un giro tras los hallazgos realizados por Medicina Forense y las autoridades encargadas de las diligencias.
Los restos de Víctor Fiallos serán sepultados en el cementerio Jardines del Recuerdo, en San Pedro Sula, donde familiares y seres queridos le darán el último adiós en medio de muestras de cariño y reconocimiento por su trayectoria como educador.