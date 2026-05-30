  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio

Familiares, alumnos y docentes dieron el último adiós a Víctor Fiallos, mientras autoridades investigan su muerte como un homicidio

Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
1 de 12

El legado del director Víctor Fiallos fue recordado este sábado por familiares, estudiantes, docentes y vecinos que acudieron a darle el último adiós durante su velatorio, realizado inicialmente en el Centro Comunal de la colonia Brisas del Valle, en Cofradía, Cortés.

 Foto: redes sociales
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
2 de 12

Desde tempranas horas, decenas de personas comenzaron a llegar al lugar para acompañar a la familia y expresar sus condolencias por la pérdida de quien dirigió el Instituto Polivalente Brisas del Valle.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
3 de 12

El ambiente estuvo marcado por el silencio, el llanto y los abrazos entre quienes compartieron con el educador, cuya muerte ha generado conmoción en la comunidad educativa y en distintos sectores de la zona norte del país.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
4 de 12

Durante gran parte de la jornada, el salón permaneció lleno de personas que llegaron para rendir homenaje a Fiallos, recordándolo como un hombre comprometido con la educación y el bienestar de sus estudiantes.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
5 de 12

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando su hijo, Víctor Aarón Fiallos, tomó la palabra frente a los asistentes para recordar la vida y los valores que caracterizaron a su padre.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
6 de 12

Con evidente tristeza, expresó que el director entendía la enseñanza como una forma de servicio hacia los demás y que siempre procuró orientar y apoyar a quienes acudían a él en busca de ayuda.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
7 de 12

“No toleraba las injusticias”, recordó su hijo al compartir algunas de las enseñanzas y principios que marcaron la trayectoria personal y profesional del docente.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
8 de 12

Asimismo, destacó que en numerosas ocasiones su padre anteponía las necesidades de otras personas a las propias, actitud que, según relató, lo convirtió en una figura apreciada dentro y fuera de las aulas.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
9 de 12

Tras el acto de despedida en Brisas del Valle, el cuerpo fue trasladado a la sala VIP El Buen Pastor, de Funerales Amor Eterno, ubicada en el bulevar Los Próceres de San Pedro Sula, donde continuaron las muestras de solidaridad hacia la familia.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
10 de 12

Amigos cercanos, exalumnos y compañeros de trabajo coincidieron en que la vocación de servicio y el compromiso educativo de Fiallos dejaron una huella significativa en la comunidad.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
11 de 12

La despedida se produce mientras continúan las investigaciones sobre su muerte, un caso que tomó un giro tras los hallazgos realizados por Medicina Forense y las autoridades encargadas de las diligencias.
Entre lágrimas despiden al director Víctor Fiallos mientras investigan su homicidio
12 de 12

Los restos de Víctor Fiallos serán sepultados en el cementerio Jardines del Recuerdo, en San Pedro Sula, donde familiares y seres queridos le darán el último adiós en medio de muestras de cariño y reconocimiento por su trayectoria como educador.
Cargar más fotos