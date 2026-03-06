¿Por qué siguen emigrando los hondureños?

La desesperada búsqueda de un empleo e ingresos económicos insuficientes sigue siendo el combustible que impulsa a miles de hondureños a emigrar hacia Estados Unidos, principalmente, donde en uno o dos meses ganan el salario anual que reciben aquí.
Fuera de Honduras vive aproximadamente el 10% de la población: en Estados Unidos radica más de un millón, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de ese país, mientras en España, más de 177,000, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de esa nación europea.
A excepción de un porcentaje desconocido que emigró por la ola de violencia que golpeó al país entre 2010 y 2020, lo mayoría de hondureños en el extranjero afirma que se marcharon de su tierra natal “buscando mejores condiciones de vida porque en Honduras no hay empleo o pagan bajos salarios”.
“Aquí en Estados Unidos trabajo en construcción y gano 18 ó 20 dólares la hora. Al final del mes gano una cantidad que jamás me pagarían en Honduras”, dice Oscar Elvir, quien tiene 10 años de vivir en Carolina del Norte.
La Encuesta Semestral de Remesas Familiares, publicada recientemente del Banco Central de Honduras (BCH), refleja esa realidad, plantea que los migrantes que envían remesas regularmente ganan más de $4,000 mensuales desde el exterior.
El informe del BCH, basado en 865 encuestados (principalmente en Estados Unidos y España) entre el 5 y 13 de enero de 2026, establece que el 76.4% (660 personas) envía dinero de forma regular a sus familias. Este grupo reporta ingresos promedio de $4,368, gastos de $2,222 y una suma disponible de cerca de $2,048, del cual destinan $506.2 mensuales en remesas.
Los hondureños trabajan en su mayoría en construcción privada (23.5%), servicios domésticos y cuidado de personas (12.8%), hoteles y restaurantes (7.9%), industria manufacturera (7.6%) almacenamiento (6.7%), considerando la encuesta del BCH realizada en los aeropuertos, es decir, entre personas que tienen condiciones legales para viajar.
Ese ingreso, que equivale a L115,752 mensual, contrasta con el salario mínimo promedio que recibirían en Honduras, el cual ronda los L13,985 al mes, suma que no cubre en 100% los gastos básicos de una familia: alimentación, vivienda, educación y salud.
“Los hondureños siempre van a emigrar porque aquí en Estados Unidos con la cantidad que uno gana al día puede comprar varios platos de comida, en Honduras, si compra una hamburguesa o una pierna de pollo con papas quizás se quede sin dinero”, dice Elvir.
Rosmery Alonzo, presidenta de la Fundación Olanchanos Unidos Por Honduras en Estados Unidos , explica que las personas que tienen ingresos altos son las que tienen algún estatus legal, que trabajan en construcción y en otros sectores que comúnmente son bien remunerados, mientras “quienes no tienen papeles reciben pagos de $500, $600 a la semana, dependiente de la actividad”.
Sin embargo, aún esas cantidades, equivalentes a los L50,000 al mes, siguen siendo superiores a los ingresos que perciben en Honduras y motivando a muchos a emigrar pese a los riesgos que corren en su travesía por México y a las deportaciones de las cuales ha sido objeto 7,512 hondureños entre enero y marzo de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).