¿Por qué siguen emigrando los hondureños?

San Pedro Sula

La desesperada búsqueda de un empleo e ingresos económicos insuficientes sigue siendo el combustible que impulsa a miles de hondureños a emigrar hacia Estados Unidos, principalmente, donde en uno o dos meses ganan el salario anual que reciben aquí.

A excepción de un porcentaje desconocido que emigró por la ola de violencia que golpeó al país entre 2010 y 2020, lo mayoría de hondureños en el extranjero afirma que se marcharon de su tierra natal “buscando mejores condiciones de vida porque en Honduras no hay empleo o pagan bajos salarios”.

“Aquí en Estados Unidos trabajo en construcción y gano 18 ó 20 dólares la hora. Al final del mes gano una cantidad que jamás me pagarían en Honduras”, dice Oscar Elvir, quien tiene 10 años de vivir en Carolina del Norte.

La Encuesta Semestral de Remesas Familiares, publicada recientemente del Banco Central de Honduras (BCH), refleja esa realidad, plantea que los migrantes que envían remesas regularmente ganan más de $4,000 mensuales desde el exterior.

El informe del BCH, basado en 865 encuestados (principalmente en Estados Unidos y España) entre el 5 y 13 de enero de 2026, establece que el 76.4% (660 personas) envía dinero de forma regular a sus familias. Este grupo reporta ingresos promedio de $4,368, gastos de $2,222 y una suma disponible de cerca de $2,048, del cual destinan $506.2 mensuales en remesas.