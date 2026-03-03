Oenegés esperan que el nuevo gobierno agilece los trámites

San Pedro Sula

Estas entidades, que financian iniciativas en áreas como seguridad alimentaria, inclusión rural, respuesta humanitaria, protección a desplazados, desarrollo sostenible, educación, niñez y vivienda social, dependen en gran medida de fondos de organismos multilaterales y de otras organizaciones extranjeras que envían la ayuda a países donde encuentran menos obstáculos.

Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que canalizan varios cientos de millones de dólares para ayuda social , esperan que el gobierno de Nasry Asfura simplifique y agilice los trámites burocráticos para evitar que recursos económicos que tiene como destino Honduras sean enviados a otros países.

En Honduras, la lentitud burocrática en registros, renovaciones de personería jurídica, aprobaciones de proyectos, importaciones de insumos y desembolsos siguen generando demoras que afectan los planes de estas organizaciones e incluso obstaculizan el ingreso de ayuda económica para niños y adultos que, muchas veces, no tienen apoyo del Estado.

Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), le expresó a Diario La Prensa que estas entidades ven con optimismo la asunción de nuevas autoridades que han prometido trabajar por la sociedad hondureña.

“Necesitamos un mejor diálogo entre las organizaciones no gubernamental de desarrollo y el gobierno de Honduras. Estamos atentos, precisamente, al llamado que ha hecho el presidente de poder sostener un diálogo. Hemos ya remitido nuestra solicitud para desarrollar ese proceso de diálogo de una manera oportuna y eficiente, no sólo para los trámites que nos requieren como organizaciones para traer estas ayudas, sino, también, para trabajar de la mano con el Estado”, dijo Elvir en entrevista con La Prensa.

El gobierno de Asfura, en su primer mes de gestión, ha avanzado en una reestructuración del Estado que incluye la eliminación o fusión de decenas de instituciones (reduciendo de 113 a 74 entidades), pero en medio de este proceso no ha nombrado las autoridades y funcionarios de dependencias clave para este sector, como la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac).

Cuando está por concluir el primer trimestre de 2026, algunas organizaciones están preocupadas porque no logran avanzar en la ejecución de programas y proyectos debido a que no pueden realizar los trámites en esa dirección por la falta de personas que tengan una firma autorizada del Ejecutivo.

Ante esto, “creo que deben acelerar el proceso de nombrar a las mejores ciudadanas y ciudadanos en todas las instituciones del Estado para que no retrasen ningún tipo de servicio que ofrece el Estado en estos procesos. Sabemos que siguen haciendo nombramientos, pero necesitamos de una manera muy rápida nombren al personal clave dentro de cada una de las instituciones precisamente para inscribir las juntas directivas, registrar los informes de actividades y los informes financieros que presentamos año con año; rendir cuenta de qué es lo que estamos haciendo para desarrollar todas nuestras actividades con la mayor eficiencia y todos nuestros programas o proyectos que implementamos”, dijo.

Elvir manifestó que, dado a que las organizaciones no gubernamentales son socios de los gobiernos en el desarrollo social, deben ser tratadas como instituciones sin fines de lucro para facilitarle los trámites.