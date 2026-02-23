Bajos precios desploman la exportación de bananos

Una significativa reducción en la cantidad de cajas exportadas, sumada a un bajo precio pagado por el mercado internacional, desplomaron las exportaciones de banano de Honduras en 2025, según datos oficiales del Banco Central de Honduras (BCH).
El valor total captado el año pasado alcanzó apenas $391,6 millones, lo que representa una caída del 22,7% respecto a los $506,9 millones registrados en 2024 y una disminución acumulada del 42,8% en comparación con los $684.9 millones obtenidos en 2023.
Respecto al volumen de cajas, el país exportó 23 millones 765 mil cajas de 40 kilos en 2025, cifra que muestra una contracción del 10,3 % frente a las 26 millones 491 mil cajas despachadas en 2024.
Esta baja se observaba desde 2023, año en el que el país exportó 27 millones 126 mil cajas, acumulando así una reducción total del 12,4% en solo dos años, de acuerdo cn cifras consignada en el Informe de Comercio Exterior correspondiente a 2025 publicado por el BCH.
Por su parte, el precio promedio por caja en el mercado internacional se ubicó en $16.48 durante 2025, un 13.8% por debajo de los $19.11 pagados en 2024 y un 14.4% menos que los $19.25 promedio de 2023, segun las cifras del BCH.
La combinación de menor oferta exportable y precios deprimidos genera preocupación en el sector bananero, que sigue siendo uno de los principales pilares de la economía hondureña y fuente clave de divisas y empleo en el litoral atlántico.
La baja en el precio del banano en 2025 se debió principalmente a una sobreoferta a nivel mundial, combinada con una fuerte presión de las cadenas de supermercados europeos que exigen menores costos. Además, han incidido factores como el aumento de producción en países exportadores, la caída de precios en mercados locales.
Sin embargo, en 2025, de acuerdo con el informe del Mercado de Bananos de la FAO, "en un contexto de precios de alimentos persistentemente altos, el banano en la Unión Europea también siguió beneficiándose de ser una de las frutas más baratas en los estantes de las tiendas.
Mientras "en Estados Unidos, el aumento de los precios unitarios del banano provocó una notable contracción de la demanda, en particular de banano orgánico, de mayor precioE.