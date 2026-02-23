Bajos precios desploman la exportación de bananos

San Pedro Sula

Una significativa reducción en la cantidad de cajas exportadas, sumada a un bajo precio pagado por el mercado internacional, desplomaron las exportaciones de banano de Honduras en 2025, según datos oficiales del Banco Central de Honduras (BCH). El valor total captado el año pasado alcanzó apenas $391,6 millones, lo que representa una caída del 22,7% respecto a los $506,9 millones registrados en 2024 y una disminución acumulada del 42,8% en comparación con los $684.9 millones obtenidos en 2023.

Respecto al volumen de cajas, el país exportó 23 millones 765 mil cajas de 40 kilos en 2025, cifra que muestra una contracción del 10,3 % frente a las 26 millones 491 mil cajas despachadas en 2024. Esta baja se observaba desde 2023, año en el que el país exportó 27 millones 126 mil cajas, acumulando así una reducción total del 12,4% en solo dos años, de acuerdo cn cifras consignada en el Informe de Comercio Exterior correspondiente a 2025 publicado por el BCH. Por su parte, el precio promedio por caja en el mercado internacional se ubicó en $16.48 durante 2025, un 13.8% por debajo de los $19.11 pagados en 2024 y un 14.4% menos que los $19.25 promedio de 2023, segun las cifras del BCH.