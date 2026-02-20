Aranceles de Estados Unidos causan nueva incertidumbre en comercio internacional

San Pedro Sula, Honduras

Esta resolución elimina de inmediato el gravamen adicional del 10% mínimo y, en algunos casos, tasas más altas que afectaban directamente a las exportaciones hondureñas hacia su principal mercado, como banano, textiles, camarones y otros productos clave.

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales y recíprocos impuestos por el presidente Trump en 2025 bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, los cuales causaron distorsión en el comercio global.

La decisión tomada por la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos unilateralmente por Donald Trump al mundo es vista como una acción importante para el comercio internacional; sin embargo, el panorama no está claro para los exportadores de Honduras.

Con esta anulación, Honduras recuperaría el acceso preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, aliviando la presión económica que amenazaba la competitividad de miles de empleos y la generación de divisas.

Sin embargo, el beneficio es temporal y parcial, pues, apenas horas después del fallo, el presidente Trump anunció que impondrá un nuevo arancel global del 10% a las importaciones de casi todos los países, incluyendo Honduras, amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Miguel Pon, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), dice que, en términos generales, a raíz del nuevo anuncio de Trump, “no hay claridad” sobre el efecto que tendrá en las exportaciones de este producto agroindustrial que tiene como principal destino Estados Unidos.

“No tenemos claro si se mantendrá la última determinación (la eliminación de aranceles a productos como el café) que había tomado de eliminar tarifas a productos no producidos en Estados Unidos como el café”, dijo Pon.

En noviembre de 2025, la Adecafeh celebró “la decisión del gobierno de Estados Unidos de eximir de aranceles a diversas importaciones agrícolas, incluyendo café, carnes de res, cítricos y otras frutas tropicales”.

Actualmente, “bajo esa premisa, si la corte anula (los aranceles), no causa efecto alguno, pues ya el presidente Trump había eliminado para varios productos, incluido el café”, aclaró Pon a Diario La Prensa.

Para otros actores económicos consultados por Diario La Prensa, la medida judicial representa un respiro concreto para la economía hondureña, dado que los aranceles habían afectado directamente a empresas exportadoras.

Menoti Maradiaga, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), considera que la eliminación de estas tarifas extraordinarias permitirá a las empresas locales recuperar terreno competitivo; no obstante, “hay que esperar más tiempo porque no hay claridad”.

“Hay una medición de fuerzas en Estados Unidos entre la Corte y el Gobierno. Tenemos que esperar porque a países como el nuestro les causa incertidumbre”, dijo Maradiaga.