Imposición de visa redujo el turismo inglés hacia Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En 2023, cuando Honduras aún no exigía una visa, llegaron a este país centroamericano 5,228 turistas ingleses; pero este número cayó a 4,632 en 2024 cuando el gobierno anunció que exigiría visa en reciprocidad a una medida unilateral del país europeo contra ciudadanos con pasaporte hondureño.

Tras haber impuesto una visa a los ciudadanos de Reino Unido, en reciprocidad a una medida tomada por Londres (julio de 2023), Honduras comenzó a experimentar una caída drástica en el flujo de turistas con pasaporte británico.

Para finales de diciembre de 2025 Honduras solo registro el ingreso anual de 1005 turistas británicos, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

El declive se acentuó posteriormente hasta caer a los niveles solamente vistos durante la pandemia covid-19, cuando los gobiernos en el mundo restringieron la circulación de personas.

El Reino Unido (integrado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) representa tradicionalmente un mercado turístico valioso para Honduras gracias a sus atractivos: las playas de Roatán, Tela, Trujillo, las ruinas mayas de Copán y la biodiversidad de la Mosquitia. Sin embargo, la medida diplomática convirtió un viaje de placer en un trámite burocrático que muchos potenciales visitantes deciden evitar.

Antal Börcsök, presidente de la Cámara de Turismo de Tela, en el litoral de Honduras, espera que el nuevo gobierno defina una estrategia clara que permita eliminar las visas y facilite el ingreso de extranjeros que entran a Honduras “por motivos de turismo”.

“La decisión de imponer visa a las personas de Reino Unido tuvo un efecto terrible”, dijo el empresario durante entrevista telefónica con diario LA PRENSA.

En enero de 2026, las autoridades de Reino Unido le advierten a sus ciudadanos que para viajar a Honduras deben poseer una visa, sin embargo, “los pasajeros de cruceros pueden ingresar a Honduras con un pase corto” que les permite estar en tierra mientras el barco permanece atracado (generalmente menos de un día).

De acuerdo con el sitio web de la embajada de Honduras en Londres (en enero de 2026), los británicos interesados en obtener una visa hondureña deben enviar “un correo electrónico a la Sección Consular de la Embajada de Honduras a hondurasembassyuk@gmail.com, informando que desea aplicar” y luego “recibirá una respuesta dentro de 2 días hábiles con los requisitos específicos, los cuales deben enviarse en formato PDF”.

Entre los requisitos, Honduras le exige al ciudadano de Reino Unido el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos, si es por turismo, formulario VCA-4 debidamente lleno con fotografía reciente, pasaporte vigente (mínimo seis meses), solvencia económica (tarjetas de crédito y/o estados de cuenta de los últimos tres meses), boleto de ida y vuelta (se recomienda itinerario tentativo), reserva de hotel que justifique el período de estadía.

Los británicos que desean entrar a Honduras por negocios o asistencia técnica deben agregar carta de invitación de empresa hondureña y si es inversionista debe presentar certificado de depósito mínimo de $20,000, documentos legalizados, comprobantes financieros y poderes notariales.