Honduras debe estar alerta por crisis de seguridad en Guatemala

San Pedro Sula, Honduras

Los ataques terroristas perpetrados por pandilleros de la 18 contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, que dejaron nueve uniformados muertos, no han desencadenado una amenaza directa para los países vecinos, Honduras y El Salvador, “por tratarse de un asunto interno”, sin embargo, las autoridades deben estar alerta. El Gobierno de Honduras condenó los múltiples ataques de pandillas, y reafirmó su compromiso con la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado. “Condenamos los ataques contra las fuerzas del orden y reiteramos nuestro compromiso con la cooperación regional para enfrentar al crimen organizado y proteger la seguridad de nuestros pueblos”, subrayó el Ejecutivo que preside Xiomara Castro en las redes sociales.

En entrevista con Diario LA PRENSA, Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, explicó que el problema ocurrido en el sistema carcelario de ese país "es directamente interno y no representa una amenaza para los países vecinos". El domingo 18 de enero de 2026, Guatemala vivió una grave crisis de seguridad protagonizada principalmente por miembros de la pandilla Barrio 18 que ejercían presión "para que las autoridades cumplieras algunas exigencias mientras ellos tenían rehenes", dijo Monroy a LA PRENSA. La crisis comenzó el sábado con motines simultáneos en al menos tres centros penitenciarios (incluyendo la cárcel de máxima seguridad Renovación I en Escuintla, Fraijanes II y el Preventivo de la zona 18), donde pandilleros tomaron como rehenes a decenas de custodios y otros empleados (más de 45 personas). Los reos, liderados por delincuentes como Aldo Ochoa, alias Lobo, exigían el traslado de sus líderes a prisiones de menor seguridad, además de privilegios como aire acondicionado, comida externa y comodidades extremas. Las autoridades rechazaron cualquier negociación y, durante el domingo, recuperaron el control de las cárceles mediante operativos con tanquetas y gases lacrimógenos, liberando a los rehenes y neutralizando a varios líderes pandilleros. "Los pandilleros tomaron el control de centros carcelarios, que es responsabilidad de la Dirección General del Sistema Penitenciario, pero no tuvo capacidad de respuesta. La PNC, como fuerza de seguridad del país, retomó el control de las cárceles, pero los pandilleros ejecutaron ataques simultáneos contra miembros de la PNC", dijo Monroy durante entrevista telefónica con La Prensa.

Reportaron múltiples detenciones

Como represalia inmediata por la intervención estatal en las prisiones, pandilleros del Barrio 18 llevaron a cabo una serie de ataques coordinados contra agentes de la PNC en múltiples puntos de Ciudad de Guatemala y municipios cercanos. Estos atentados, que incluyeron emboscadas armadas y tiroteos que dejaron 9 muertos. En respuesta a esta escalada de violencia, el presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio en todo el país por 30 días, lo que permite suspender ciertas garantías constitucionales, movilizar al Ejército junto a la PNC y realizar capturas sin orden judicial. En las últimas horas, las autoridades reportaron múltiples detenciones de supuestos pandilleros del Barrio 18, decomisos de armas y vehículos, y suspensiones temporales de clases y transporte público en algunas zonas, de acuerdo con reportes de la PNC difundidos por la red social X.