“Con Nasry Asfura esperamos que llegue la inversión a Puerto Cortés”

Puerto Cortés, Honduras

Con la llegada de Nasry Asfura al poder, los empresarios de Puerto Cortés creen que el sector privado (tanto nacional como internacional) y el gobierno central aumentarán el flujo de inversión hacia ese municipio.

Ángel Antonio Cruz Madrid, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés, en una entrevista con LA PRENSA manifestó que el cambio de la administración estatal ha despertado una “expectativa bastante positiva”, porque, según él, el municipio experimentó una caída en su actividad económica en los últimos años.

¿Cuál es la expectativa o qué esperan ustedes del gobierno que va a asumir dentro de pocos días aquí en el país?

Para nosotros, como Cámara de Comercio, hay una expectativa bastante positiva de que el nuevo gobierno tome posesión. De hecho, ya se notó el principio tras haber ganado el candidato correspondiente que es de la empresa privada. Ha tenido ya rápido concepto con el Cohep, ahora le falta con la Federación de Cámaras de Comercio, que ya se las pedimos en una reunión con él.

Hay disponibilidad del empresario para apoyar al gobierno, porque como empresa privada estamos cansados de ver tantas cosas que han pasado (...). Tenemos una buena expectativa y creemos que las cosas van a cambiar con el apoyo económico que hemos tenido siempre de nuestro socio comercial mayor (Estados Unidos). Ahora, con mayor apertura, va a haber rangos menores de aranceles (...), el TPS para que aquellas personas que envían ese dinero que es parte de la economía del Producto Interno Bruto (...).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Como Cámara de Comercio estamos aquí bregando con la institucionalidad, con la amistad con la municipalidad, con el nuevo gobierno, queremos consolidar un equipo de trabajo para lograr establecer mayor economía en la ciudad, mejores prospectos para los desempleados jóvenes que acaban de salir de la universidad, colegio. Queremos incorporarlos a esa masa laboral para que puedan generar economía. Nosotros buscamos siempre la mejor opción para capacitarlos, que estén listos para hacer frente a esa nueva ola de inversión (...).

No vamos a criticarlo, fue un gobierno (que está por salir) de nefasto que no apoyó la economía, la disminuyó, pero creemos que Puerto Cortés y como otras ciudades tienen mejor oportunidad de desarrollo. En lo local, creemos que Empresa Nacional Portuaria es una institución establecida de la cual depende parte de la economía de esta ciudad. El 4% de la municipalidad depende de las concesiones que tiene OPC y cuatro líneas más concesionadas.

La viabilidad es un problema serio de Puerto Cortés que lo estamos tratando. Ya tenemos mesas de trabajo con todos los empresarios, navieros y aduaneros para poder, en conjunto con la municipalidad y el gobierno, buscar soluciones alternativas. La municipalidad ya tiene algunas soluciones, la empresa nacional tiene soluciones, pero en conjunto (...).