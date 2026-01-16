“Con Nasry Asfura esperamos que llegue la inversión a Puerto Cortés”

Con la llegada de Nasry Asfura al poder, los empresarios de Puerto Cortés creen que el sector privado (tanto nacional como internacional) y el gobierno central aumentarán el flujo de inversión hacia ese municipio.
Ángel Antonio Cruz Madrid, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés, en una entrevista con LA PRENSA manifestó que el cambio de la administración estatal ha despertado una “expectativa bastante positiva”, porque, según él, el municipio experimentó una caída en su actividad económica en los últimos años.
¿Cuál es la expectativa o qué esperan ustedes del gobierno que va a asumir dentro de pocos días aquí en el país?
Para nosotros, como Cámara de Comercio, hay una expectativa bastante positiva de que el nuevo gobierno tome posesión. De hecho, ya se notó el principio tras haber ganado el candidato correspondiente que es de la empresa privada. Ha tenido ya rápido concepto con el Cohep, ahora le falta con la Federación de Cámaras de Comercio, que ya se las pedimos en una reunión con él.
Hay disponibilidad del empresario para apoyar al gobierno, porque como empresa privada estamos cansados de ver tantas cosas que han pasado (...). Tenemos una buena expectativa y creemos que las cosas van a cambiar con el apoyo económico que hemos tenido siempre de nuestro socio comercial mayor (Estados Unidos). Ahora, con mayor apertura, va a haber rangos menores de aranceles (...), el TPS para que aquellas personas que envían ese dinero que es parte de la economía del Producto Interno Bruto (...).
Como Cámara de Comercio estamos aquí bregando con la institucionalidad, con la amistad con la municipalidad, con el nuevo gobierno, queremos consolidar un equipo de trabajo para lograr establecer mayor economía en la ciudad, mejores prospectos para los desempleados jóvenes que acaban de salir de la universidad, colegio. Queremos incorporarlos a esa masa laboral para que puedan generar economía. Nosotros buscamos siempre la mejor opción para capacitarlos, que estén listos para hacer frente a esa nueva ola de inversión (...).
No vamos a criticarlo, fue un gobierno (que está por salir) de nefasto que no apoyó la economía, la disminuyó, pero creemos que Puerto Cortés y como otras ciudades tienen mejor oportunidad de desarrollo. En lo local, creemos que Empresa Nacional Portuaria es una institución establecida de la cual depende parte de la economía de esta ciudad. El 4% de la municipalidad depende de las concesiones que tiene OPC y cuatro líneas más concesionadas.
La viabilidad es un problema serio de Puerto Cortés que lo estamos tratando. Ya tenemos mesas de trabajo con todos los empresarios, navieros y aduaneros para poder, en conjunto con la municipalidad y el gobierno, buscar soluciones alternativas. La municipalidad ya tiene algunas soluciones, la empresa nacional tiene soluciones, pero en conjunto (...).
¿Cuáles son las obras mayores que debería desarrollar el gobierno central, el próximo gobierno, que no tiene la capacidad de hacer la municipalidad, por ejemplo?
Yo creo que somos exportadores de maquila en gran cantidad. Maquila que viene de Villanueva, todas esas ciudades donde están instaladas las maquilas. Teníamos planes anteriormente de crear un ferrocarril, el ferrocarril para aliviar la parte del transporte (...). Ese es un proyecto que deberían de retomarlo. Y la viabilidad de Puerto Cortés, de hacer de que los transportistas pesados solo vengan en una sola vía, ingresar a ENP y salir por otra vía de la ENP y no congestionar el pueblo. Es una obra bastante grande que requiere bastante inversión, tanto estatal como municipal. Se debe mejorar los puentes. Ahorita están terminando un puente que tuvo mucho tiempo en construcción y que congestionó la ciudad.
Van a habilitar el otro. Entonces Puerto Cortés es digno de mejor suerte. Tenemos un malecón que estuvo destruido, que es una zona turística donde la gente de Puerto iba a tener sus ratos de esparcimiento, pero quedó totalmente destruido. La Empresa Nacional Portuaria no hizo nada (...). Creemos que hay que retomar eso como Cámara de Comercio, como municipalidad y como gobierno.
¿Cuáles son las oportunidades que tiene el municipio que el sector privado, tanto nacional como extranjero, podría aprovechar para invertir?
Nosotros ya hemos tratado con la municipalidad de tener ventanilla única, con participación municipal y Cámara de Comercio, para facilitarle al inversionista la apertura de negocios. Estamos trabajando, inclusive ahorita, precisamente con el cable submarino.
El cable submarino actual es viejo, ya está por caducar y viene un nuevo cable submarino que va a desarrollar a toda Honduras con mayor velocidad del Internet. La municipalidad está consciente de eso y está próxima a terminar ese proyecto de cable que ya está funcionando casi a nivel de Centroamerica y el Caribe. Solo Honduras hace falta y otro país para integrarlo (...).
¿El flujo de inversión privado que ha tenido en los últimos 10 años Puerto Cortés ha sido suficiente o muy bajo para lograr el desarrollo del municipio?
Nosotros hemos creído que ha sido bastante pobre, bastante poco. Hemos luchado porque la inversión venga, hemos luchado por la zona libre nuevamente (que nació el proyecto 807 en la zona libre de Puerto Cortés, donde se estableció la maquila, por primera vez está muerto). Hemos tratado de resolver eso, de reinstalar nuevamente fábricas ya sea de maquiladoras de cualquier tipo, pero ahí está, es estatal y necesitamos mejorarlo. Creo que Puerto Cortés necesita mayor inversión, necesita mayor fuerza, ya que estamos a 48 horas de Miami que es nuestro socio comercial, tenemos la mayor exportación a Nueva York y a todos lados y ¿por qué no mejorar la producción agrícola? Tenemos las capacidades instaladas de producción de palma de aceitera y otros productos que necesitamos fortalecerlos.
¿Ha habido algún interés en los últimos años de inversionistas tanto nacionales como extranjeros en desarrollar proyectos en turismo en Puerto Cortés?
Hemos estado un poco aletargados con los asuntos del turismo, pero estamos en ese proceso de encaminar la parte que le corresponde al puerto.
Tenemos la Laguna de Alvarado, tenemos los canales Chamber, tenemos la bahía del puerto, donde podemos hacer algo bonito con el turismo. No olvidarnos de que este es un puerto, un puerto comercial de importación y exportación, pero podemos traer mayor inversión, mayor capacidad instalada en la parte turística. Estamos más desarrollando la parte de Omoa y la parte del litoral porque allá hay mayor amplitud. Entonces el turismo tiene que estar concatenado con la parte económica, tenemos que tener mejores hoteles, mayor atención, mejores restaurantes y creo que ya están los inversionistas locales trabajando en eso.