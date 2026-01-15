Gobierno de Nasry Asfura heredará millonaria deuda con constructoras

San Pedro Sula, Honduras

El nuevo gobierno de Nasry Asfura heredará una deuda superior a cuatro mil millones de lempiras con constructoras, correspondiente a diversos proyectos de infraestructura vial y social ordenados por el gobierno saliente. La Secretaría de Finanzas del gobierno de Xiomara Castro arrastra una deuda de 5,000 millones de lempiras con constructoras que han ejecutado proyectos de construcción y mantenimiento en distintas zonas del país.

No obstante, en el sistema están listos para desembolsar unos 930 millones de lempiras. De esta forma, al nuevo gobierno de Nasry Asfura le quedará pendiente el pago de una deuda superior a 4,000 millones de lempiras. Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico), informó que recientemente se reunieron con Octavio Pineda, ministro saliente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), quien les indicó que los 930 millones de lempiras ya están cargados en el sistema y comenzarían a liberarse a partir de hoy, 15 de enero de 2026. "Con eso estarían pagando el 20% de la deuda total. Va a heredar el próximo gobierno entre 3,800 y 4,000 millones de lempiras en lo que corresponde al SIT, pero en el caso de la Alcaldía del Distrito Central la deuda ronda los 2,500 millones de lempiras, solo con contratistas y constructores", detalló Boquín. El dirigente del sector construcción aseveró que todos los proyectos están detenidos, y que los pocos que continúan operando lo hacen a medio ritmo, principalmente aquellos financiados con fondos internacionales. Sostuvo que el gobierno saliente de Xiomara Castro fue "pésimo" en materia de vivienda, aunque sí ejecutó inversiones millonarias en infraestructura. Sin embargo, enfatizó que durante los cuatro años de gestión los pagos a las constructoras se realizaron de forma intermitente. Respecto a las expectativas para 2026, Boquín expresó que espera que, con el nuevo gobierno liderado por el presidente electo Nasry Asfura, empresario del sector construcción, la industria pueda retomar el crecimiento.

Más de 100 constructoras afectadas

Silvio Larios, director ejecutivo de la Chico, declaró que la deuda total del Gobierno con las constructoras asciende actualmente a 5,000 millones de lempiras, correspondientes a proyectos como construcción de escuelas, carreteras, hospitales, obras de mitigación y sistemas de alcantarillado, entre otros. Larios detalló que más de 100 empresas constructoras se encuentran afectadas por la falta de pago y advirtió que, si la deuda no se cancela antes del cambio de gobierno, el proceso podría dilatarse al menos seis meses más. Indicó que en la contratación de obras públicas se generaron más de 120,000 empleos; sin embargo, entre proyectos de infraestructura y vivienda, el año pasado se perdieron alrededor de 100,000 puestos de trabajo, debido a la ralentización del sector, la falta de proyectos, de crédito y de pagos.