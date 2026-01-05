Finanzas autoriza ajustes salariales millonarios antes del cambio de gobierno

Tegucigalpa, Honduras

Con apenas 22 días para la juramentación del nuevo presidente, la Secretaría de Finanzas autorizó a una serie de ajustes salariales, reestructuraciones de puestos y cambios presupuestarios que suman más de 13 millones de lempiras, plasmados en tres resoluciones de noviembre de 2025. La Resolución No. 418-2025, emitida el 7 de noviembre de 2025, autorizó ajustes salariales por nivelación para 16 servidores públicos excluidos del Régimen de Servicio Civil, por un monto de L583,493, con efecto retroactivo al 30 de septiembre de 2025.

Aunque la solicitud inicial contemplaba a 216 empleados —200 bajo el Régimen de Servicio Civil y 16 excluidos—, la Dirección General de Presupuesto (DGP) avaló únicamente los ajustes correspondientes a los puestos excluidos, tras evaluar la disponibilidad presupuestaria. Entre los cargos beneficiados figuran asesores legales, oficiales jurídicos y coordinadores administrativos, cuyos salarios fueron homologados con puestos de jerarquía equivalente. La Resolución No. 477-2025, fechada el 21 de noviembre de 2025, aprobó readecuaciones de denominación, grupo y nivel para 58 puestos ocupados, en su mayoría sin impacto presupuestario adicional. De ese total, 20 cargos solo cambiaron de nombre, mientras que otros fueron reclasificados dentro de la estructura salarial. Entre los ejemplos figura la conversión de Oficial de Seguridad I (Grupo 1, Nivel 3) a Guardián II, con salarios entre L27,498 y L32,733, así como el cambio de "Especialista Presupuestario II" a "Oficial Jurídico II", con un salario de L40,366.

Reestructuración

La intervención de mayor alcance quedó establecida en la Resolución No. 476-2025, también del 21 de noviembre de 2025, que autorizó reasignaciones y ajustes salariales por nivelación para 198 servidores públicos bajo el Régimen de Servicio Civil, con un impacto económico de L12,489,069. Los incrementos mensuales varían según el cargo y la reclasificación. Entre los casos documentados figuran aumentos de L1,097 para un Oficinista II readecuado como Trabajador de Servicios Generales, con un salario final de L20,900, así como ajustes de hasta L12,600 mensuales en conversiones hacia cargos como Planificador Presupuestario. También se incluyen promociones como la de Conserje II a Auxiliar Administrativo I, con incrementos de L3,111, y de Auditor de Presupuesto I a Contador IV, con aumentos de L8,200 mensuales. La resolución contempla un efecto retroactivo de tres meses y un día, lo que implicó un desembolso inmediato de varios millones de lempiras.

Contexto fiscal

Las resoluciones se originaron en una solicitud unificada presentada por la Secretaría de Finanzas en septiembre de 2025, orientada a corregir distorsiones salariales acumuladas y a alinear las remuneraciones con las funciones reales de los puestos. La Dirección General de Presupuesto emitió dictámenes favorables, entre ellos el No. 280-DGP-USG-AC, en los que certificó la legalidad y la disponibilidad presupuestaria.