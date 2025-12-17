Colectivos de Libre y burócratas acuerpan a la presidenta Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras

En respuesta al llamado de la presidenta de la República, Xiomara Castro, empleados públicos y colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) se concentraron ayer frente a Casa Presidencial para protestar contra lo que consideran un “fraude electoral” en el proceso de las elecciones generales. Vociferaron consignas como “no al fraude electoral”, “no al golpe de Estado” y “no a la injerencia de Trump”.A la protesta también se sumaron simpatizantes provenientes del interior del país, principalmente de los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Yoro, según constató LA PRENSA durante el desarrollo de la manifestación.

Tras casi tres horas de espera, a las 3:43 pm, la presidenta Xiomara Castro apareció en un estrado instalado a un costado del Palacio José Cecilio del Valle, donde fue recibida con la consigna "Xiomara no se va", pese a que su mandato concluye el 27 de enero de 2026. En su discurso, Castro afirmó que Honduras atraviesa nuevamente una crisis política y sostuvo que existen intentos de manipular el proceso electoral. "Hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades; quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden", expresó. En ese momento, parte de los manifestantes corearon consignas a favor de una constituyente.