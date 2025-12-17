  1. Inicio
Colectivos de Libre y burócratas acuerpan a la presidenta Xiomara Castro

La presidenta Xiomara Castro apareció en un estrado instalado a un costado del Palacio José Cecilio del Valle en Casa Presidencial, donde fue recibida con la consigna “Xiomara no se va”

Decenas de militantes de Libre llegaron esta tarde a Casa Presidencial.
Tegucigalpa, Honduras

En respuesta al llamado de la presidenta de la República, Xiomara Castro, empleados públicos y colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) se concentraron ayer frente a Casa Presidencial para protestar contra lo que consideran un “fraude electoral” en el proceso de las elecciones generales.

Vociferaron consignas como “no al fraude electoral”, “no al golpe de Estado” y “no a la injerencia de Trump”.A la protesta también se sumaron simpatizantes provenientes del interior del país, principalmente de los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Yoro, según constató LA PRENSA durante el desarrollo de la manifestación.

Conadeh pide celeridad al CNE para iniciar escrutinio especial

Tras casi tres horas de espera, a las 3:43 pm, la presidenta Xiomara Castro apareció en un estrado instalado a un costado del Palacio José Cecilio del Valle, donde fue recibida con la consigna “Xiomara no se va”, pese a que su mandato concluye el 27 de enero de 2026.

En su discurso, Castro afirmó que Honduras atraviesa nuevamente una crisis política y sostuvo que existen intentos de manipular el proceso electoral.

“Hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades; quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, expresó. En ese momento, parte de los manifestantes corearon consignas a favor de una constituyente.

Estados Unidos insta al CNE a iniciar escrutinio especial y respetar la voluntad popular

Sus seguidores pidieron la nulidad de las elecciones generales; acto seguido, Castro expresó: “nuestro compromiso es que los resultados de esas urnas sean voto por voto, que de ese conteo voto por voto se exprese la voluntad del pueblo en las urnas”.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

