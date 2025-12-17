Xiomara Castro pide a la Policía "cerrar el paso" a intentos de ruptura constitucional

TEGUCIGALPA

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió este miércoles a la Policía Nacional "estar a la altura de este momento histórico" para proteger la soberanía nacional frente a la intervención extranjera, y "cerrar el paso a cualquier intento de ruptura al orden constitucional". "Les pido que estén a la altura de este momento histórico en el cual debemos defender la vida, la ley y la soberanía nacional frente a la intervención extranjera con amenazas directas, que modificó fuertemente los resultados de las elecciones en Honduras", subrayó Castro durante una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional.

La mandataria repitió que, de acuerdo con información de inteligencia verificada, "se gesta una agresión contra el orden democrático para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, consolidando así un golpe electoral". Ante esta situación "grave" reiteró un llamado "firme y patriótico" a la ciudadanía para concentrarse pacíficamente en Tegucigalpa en "defensa de la justicia, la libertad y la memoria de los mártires", enfatizando que "en Honduras no permitiremos ni golpes, ni fraudes, nunca más". Castro enfatizó que corresponde al ministro de Seguridad hondureño, Gustavo Sánchez, y al jefe de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, desempeñar un "papel histórico" garantizando el derecho del pueblo a "manifestarse pacíficamente, proteger la vida y cerrar el paso a cualquier intento de ruptura del orden constitucional".

Los hondureños aún no conocen los resultados oficiales a casi tres semanas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Incertidumbre por resultados electorales