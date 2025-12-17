Jorge Cálix arremete contra Roosevelt Hernández: "Es un cobarde"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, arremetió este miércoles contra el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, a quien acusó de no tener carácter ni méritos para ostentar el cargo que desempeña dentro de las Fuerzas Armadas. “Es un cobarde, es un títere, una persona sin personalidad, no merece ser general del Ejército hondureño, es un acomodado, un vendido sinvergüenza y cuando quiera se lo digo en la cara porque no le tengo ningún temor; su tiempo terminó y el de este gobierno también”, expresó.

Cálix negó que el Partido Liberal esté promoviendo acciones para entorpecer el desarrollo del proceso electoral, al tiempo que aseguró que su bancada no ha girado ninguna instrucción en ese sentido. “El Partido Liberal no ha dado ninguna instrucción para obstaculizar absolutamente nada, quiero dejar eso bien claro; nosotros lo que queremos es que el proceso de escrutinio arranque, avance y que el proceso electoral concluya con una declaración donde se nombre a un ganador”, afirmó. El diputado explicó que la postura de su partido se limita a exigir la revisión de urnas en aquellos centros donde, según dijo, existen anomalías evidentes durante la jornada electoral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Lo que hemos pedido es que se abran las urnas en donde hay irregularidades evidentes; tenemos el derecho de defender a nuestro candidato, la obligación de defender el voto que depositaron los hondureños”, sostuvo.