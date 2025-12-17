Renato Álvarez denuncia amenazas a muerte y responsabiliza a Roosevelt Hernández

Tegucigalpa.

El periodista hondureño Renato Álvarez denunció públicamente presuntas amenazas atribuidas a Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Álvarez, director y conductor del programa Frente a Frente, aseguró que las expresiones atribuidas al alto mando castrense, filtradas durante una presunta reunión militar, ponen en riesgo su vida.

Según relató, conoció el contenido de la reunión a través de una filtración interna, y afirmó que el tono utilizado por Hernández fue intimidante. "Yo sólo le pregunto al general Hernández: ¿cómo voy a quedar? ¿qué está pensando? Dígaselo a Honduras cómo voy a quedar. Tiene derecho a calificarme, a decir que soy basura o un hijo de p...", dijo Álvarez anoche en su programa.

"Usted tiene libertad de expresión, pero eso de que 'ya va a ver cómo va a quedar' le pregunto cómo voy a quedar yo, que le diga a Honduras", ahondó. El comunicador exigió una explicación pública del jefe militar y reiteró que, como periodista, tiene el derecho de cuestionar a los funcionarios del Estado y ejercer la libertad de expresión sin ser objeto de intimidaciones o amenazas.

La reacción de Álvarez se produjo luego de informes publicados por el El Heraldo Plus, en los que se señala que Hernández habría advertido sobre posibles bajas y relevos dentro de la institución armada. De acuerdo con la publicación, los señalamientos estarían vinculados a supuestos desacuerdos por acciones frente a turbas asociadas al partido Libertad y Refundación (Libre). El reporte también menciona la existencia de una presunta “lista de liquidación” que incluiría a oficiales activos, entre ellos coroneles y tenientes que habrían sido removidos o despojados de sus cargos en el marco de estos movimientos internos. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó su respaldo a Álvarez y pidió a organismos internacionales de protección a los derechos humanos revisar el caso.