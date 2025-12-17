Renato Álvarez denuncia amenazas a muerte y responsabiliza a Roosevelt Hernández

El periodista hondureño Renato Álvarez denunció públicamente presuntas amenazas atribuidas a Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Álvarez, director y conductor del programa Frente a Frente, aseguró que las expresiones atribuidas al alto mando castrense, filtradas durante una presunta reunión militar, ponen en riesgo su vida.
Según relató, conoció el contenido de la reunión a través de una filtración interna, y afirmó que el tono utilizado por Hernández fue intimidante.
"Yo sólo le pregunto al general Hernández: ¿cómo voy a quedar? ¿qué está pensando? Dígaselo a Honduras cómo voy a quedar. Tiene derecho a calificarme, a decir que soy basura o un hijo de p...", dijo Álvarez anoche en su programa.
"Usted tiene libertad de expresión, pero eso de que 'ya va a ver cómo va a quedar' le pregunto cómo voy a quedar yo, que le diga a Honduras", ahondó.
El comunicador exigió una explicación pública del jefe militar y reiteró que, como periodista, tiene el derecho de cuestionar a los funcionarios del Estado y ejercer la libertad de expresión sin ser objeto de intimidaciones o amenazas.
La reacción de Álvarez se produjo luego de informes publicados por el El Heraldo Plus, en los que se señala que Hernández habría advertido sobre posibles bajas y relevos dentro de la institución armada. De acuerdo con la publicación, los señalamientos estarían vinculados a supuestos desacuerdos por acciones frente a turbas asociadas al partido Libertad y Refundación (Libre).
El reporte también menciona la existencia de una presunta “lista de liquidación” que incluiría a oficiales activos, entre ellos coroneles y tenientes que habrían sido removidos o despojados de sus cargos en el marco de estos movimientos internos.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó su respaldo a Álvarez y pidió a organismos internacionales de protección a los derechos humanos revisar el caso.
Roosevelt Hernández dejará este jueves el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto, mientras que su retiro oficial de las Fuerzas Armadas está previsto para el 31 de diciembre, tras cumplir 35 años de servicio.
Asimismo, se informó que el 18 de diciembre la presidenta Xiomara Castro asistirá al traspaso de mando de la nueva cúpula militar. La nómina de oficiales fue propuesta por el propio Hernández e incluye generales, coroneles y un capitán de navío que asumirían de manera provisional, quedando la ratificación final en manos del próximo presidente de la República, quien asumirá funciones el 27 de enero.