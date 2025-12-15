Trump: "Apoyé a alguien que no lideraba el recuento y ganó las elecciones en Honduras"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió nuevamente este lunes a las elecciones generales de Honduras, cuyos resultados aún se desconocen y el país se encuentra en incertidumbre. "Apoyé a alguien que no lideraba el recuento y ganó las elecciones en Honduras", expresó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Trump habló también los resultados del balotaje presidencial en Chile, donde resultó ganador el ultraderechista, José Antonio Kast, quien se impuso contundentemente a la candidata de izquierda, Jeannette Jara. "Me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba en la delantera, ganó con bastante facilidad. Así que espero con ansias presentarle mis respetos. He oído que es una muy buena persona", mencionó.

El pronunciamiento de Trump se produce horas después de que Michael Kozak, funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que “las elecciones en Honduras fueron ampliamente consideradas un éxito". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, el funcionario del Departamento de Estado calificó los comicios como un "ejemplo en la región, con una alta participación de votantes y una participación pacífica a pesar de un entorno altamente polarizado”.

El mensaje que sacudió a la política en Honduras previo a la elección

Previo a la realización de los comicios del 30 de noviembre, el presidente Trump expresó abiertamente su respaldo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien lidera el conteo de votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). "La democracia está en juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela?", dijo Trump el pasado 26 de noviembre, tres días antes de la elección.

En ese momento, el gobernante afirmó que "el hombre que está defendiendo la democracia y luchando contra (Nicolás) Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras". "Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas están tratando de engañar al pueblo lanzando a un tercer candidato, Salvador Nasralla", cuestionó. Trump criticó que Nasralla "no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro postulándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a llegar al poder. Luego renunció y ahora pretende ser anticomunista solo con el propósito de dividir el voto de Asfura". "El pueblo de Honduras no debe volver a ser engañado. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo hondureño", advirtió. El mandatario aseveró: "No puedo trabajar con (Rixi) Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un socio confiable para la libertad, y no se le puede confiar. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija presidente a Tito Asfura".

¿Por qué aún no hay un ganador en las elecciones de Honduras?

La incertidumbre sigue creciendo en Honduras por el retraso en el escrutinio especial con 2,792 actas con inconsistencias que debió comenzar el sábado, mientras se va acortando el plazo para que el CNE brinde los resultados oficiales de las elecciones generales.

Desde el día de las elecciones, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados finales de un proceso con muchas irregularidades y diferencias entre los tres consejeros directivos del organismo, en el que están representados los tres partidos mayoritarios: Nacional y Liberal, y Libertad y Refundación (Libre). Obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes, son las causas por las que el escrutinio especial no se ha iniciado, según indicó el domingo el organismo electoral.

El CNE denunció que el atraso también se debe a que el consejero de Libre, Marlon Ochoa, "no ha dado voto por escrito" para autorizar formalmente el escrutinio.

"Están ejerciendo presiones ilícitas"

La consejera Cossette López, representante del Partido Nacional, reiteró este lunes que el escrutinio especial no se ha iniciado "porque están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE, exigiendo ejecutar recuentos al margen de la ley". "Estos actos son constitutivos de delito electoral y atentan directamente contra el cronograma electoral y la posibilidad de una declaratoria oportuna emitida por el órgano competente", advirtió la consejera. López indicó el domingo que miembros de los partidos Libre y Liberal acreditados para integrar Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales.

"Están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias personas. La responsabilidad es directa de los partidos políticos que han utilizado la acreditación de las JEVR como mecanismo para invadir espacios del CNE y ejecutar actos sediciosos, a través de sus representantes, que se niegan a hacer su trabajo", señaló en X.

Conteo reactivado, con Asfura al frente y 99.80% escrutado