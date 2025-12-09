Gobierno de Trump dice que no hay "ninguna evidencia" de fraude electoral en Honduras

Según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %).

  • Gobierno de Trump dice que no hay ninguna evidencia de fraude electoral en Honduras

    Los resultados se han procesado de forma lenta debido a diferentes imprevistos en el sistema del CNE, que cuenta con un plazo de 30 días para oficializarlos.
  • 09 de diciembre de 2025 a las 09:26 -
  • Agencia EFE
Washington

Estados Unidos declaró que no ve "ninguna evidencia" de un fraude electoral en las presidenciales de Honduras, donde el candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por Donald Trump, encabeza el recuento después de cuatro días de una parálisis por problemas técnicos.

"No tenemos conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación", dijo este martes a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

La misma fuente subrayó que las elecciones "fueron monitoreadas de cerca" por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y los observadores electorales nacionales. Para la Administración de Trump, el recuento demuestra que "la voluntad del pueblo hondureño fue repudiar" la gestión del partido izquierdista Libre, de la presidenta saliente, Xiomara Castro.

¿Cuánto tiempo durará el escrutinio de las actas con irregularidades?

"Estados Unidos apoya la integridad del proceso democrático de Honduras y el CNE (Consejo Nacional Electoral) debería certificar los resultados de las elecciones de manera expedita", agregó.

Washington insta a "todas las partes a respetar la independencia de las instituciones electorales y a acatar las leyes y la Constitución de Honduras".

Según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % escrutado, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 votos (39,48 %).

Hasta ahora, Asfura aventaja a Nasralla con 42.407 votos.

La lentitud del escrutinio, que la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, atribuye a "problemas técnicos", ha creado un ambiente de incertidumbre y suspicacia en el país centroamericano. EFE

Te gustó este artículo, compártelo
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más