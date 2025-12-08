Resultados CNE: Juan Diego Zelaya desplaza a Jorge Aldana en el Distrito Central

TEGUCIGALPA

Juan Diego Zelaya, candidato del Partido Nacional, desplazó este lunes a Jorge Aldana, actual alcalde y aspirante a la reelección, en la carrera por la alcaldía del Distrito Central. Según el último conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE), Zelaya obtiene 158,483 votos, mientras que Aldana, del Partido Libre, lleva 157,913 sufragios.

La ventaja del candidato nacionalista sobre el actual edil capitalino es de 570 votos de diferencia. En la carrera por la comuna de la capital se ha escrutado el 99.63% de actas.

Aldana asegura que mantiene ventaja

Jorge Aldana aseguró este lunes que los resultados del CNE, así como conteos independientes como el del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), confirman la tendencia que, según afirmó, se mantiene desde el inicio del escrutinio. El jefe municipal capitalino sostuvo que desde el primer momento ha encabezado la votación y enfatizó que su equipo permanecerá vigilante para evitar cualquier irregularidad que pueda alterar la voluntad popular. "Vamos a cuidar que la mano peluda no haga de las suyas, defenderemos el voto de las y los capitalinos", expresó Aldana, del partido Libertad y Refundación (Libre).