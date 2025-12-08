Nasry Asfura rompe su propio récord y sobrepasa los votos alcanzados en 2021

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, ha superado el volumen de votos que obtuvo en las elecciones de 2021, según datos publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con los resultados parciales, Asfura acumula 1,254,672 votos, con aproximadamente un 95.80% de las actas escrutadas. Esa cifra supera los 1,240,260 votos que el exalcalde de Tegucigalpa obtuvo en 2021.
La aparente recuperación de apoyo hacia Asfura contrasta con su derrota frente a la hoy presidenta Xiomara Castro en 2021, lo que pone de relieve un cambio de escenario en esta elección.
En el presente proceso, Asfura no solo ha conseguido romper su récord personal, sino que, además, mantiene una ventaja sobre su principal contendiente Salvador Nasralla.
Con el escrutinio aún en desarrollo, los datos siguen siendo preliminares y sujetos a variación conforme avanza el conteo oficial. El CNE deberá concluir el procesamiento del 100% de las actas para confirmar si la tendencia se mantiene y si el incremento de votos para Asfura se traduce finalmente en una victoria.