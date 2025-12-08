Nasry Asfura rompe su propio récord y sobrepasa los votos alcanzados en 2021

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, ha superado el volumen de votos que obtuvo en las elecciones de 2021, según datos publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con los resultados parciales, Asfura acumula 1,254,672 votos, con aproximadamente un 95.80% de las actas escrutadas. Esa cifra supera los 1,240,260 votos que el exalcalde de Tegucigalpa obtuvo en 2021.