  1. Inicio
  2. · Honduras

Santiago Motiño denuncia fraude y exige respeto a la voluntad del pueblo en La Lima

El exacalde y candidato nacionalista en La Lima, denunció ante autoridades electorales un presunto “fraude descarado” en el reciente proceso elctoral.

Santiago Motiño denuncia fraude y exige respeto a la voluntad del pueblo en La Lima

Santiago Motiño, exalcalde y aspirante del Partido Nacional a la alcaldía de La Lima, viajó a Tegucigalpa para interponer una denuncia formal ante las autoridades electorales.

 Foto: La Prensa.
Tegucigalpa, Honduras.

El exalcalde y actual candidato del Partido Nacional a la alcaldía de La Lima, Santiago Motiño, llegó a Tegucigalpa para presentar una denuncia formal ante las autoridades electorales por lo que califica como un “fraude descarado” durante el reciente proceso electoral en ese municipio de Cortés.

Acompañado de su equipo jurídico y portando, según afirmó, actas, fotografías, videos y listados con nombres de los implicados, el aspirante aseguró que su intención es que se investiguen las supuestas irregularidades que, a su criterio, buscaron alterar la verdadera voluntad de los limeños.

Tomás Zambrano: "Libre fue derrotado y humillado en las urnas"

“Hoy regresamos a Tegucigalpa con las actas en mano, no venimos a hablar por hablar, venimos con pruebas reales, con nombres, fotos y videos de quienes cometieron este fraude”, expresó enérgicamente frente a medios de comunicación.

“No me dañan a mí, dañan a La Lima, dañan a nuestra gente, dañan la confianza del pueblo que creyó en personas que se vendían como ‘limpias’ y terminaron siendo peores que una rata escondida en la oscuridad”, dijo el vicealcalde.

Según su denuncia, los hechos habrían sido cometidos por sectores que “luchan desesperadamente por ocultar la verdad”, razón por la cual, afirmó, “hoy venimos a poner esa verdad sobre la mesa”.

El nacionalista hizo un llamado al respeto de la institucionalidad y la transparencia electoral, “La Lima merece respeto. La Lima merece transparencia y La Lima no se arrodilla ante corruptos”, puntualizó, exigiendo que se revisen las actas y se sancione a los responsables si se confirma la manipulación de resultados.

Nelson Ávila exige conteo “voto por voto” y denuncia fraude sistémico en elecciones

Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido una postura pública sobre la denuncia presentada. Tampoco se han pronunciado los representantes del grupo señalado de cometer las irregularidades.

El candidato nacionalista concluyó asegurando que continuará la lucha legal y mediática “hasta que la voz del pueblo sea escuchada y respetada”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias