Santiago Motiño denuncia fraude y exige respeto a la voluntad del pueblo en La Lima

Tegucigalpa, Honduras.

Acompañado de su equipo jurídico y portando, según afirmó, actas, fotografías, videos y listados con nombres de los implicados, el aspirante aseguró que su intención es que se investiguen las supuestas irregularidades que, a su criterio, buscaron alterar la verdadera voluntad de los limeños.

El exalcalde y actual candidato del Partido Nacional a la alcaldía de La Lima, Santiago Motiño, llegó a Tegucigalpa para presentar una denuncia formal ante las autoridades electorales por lo que califica como un “fraude descarado” durante el reciente proceso electoral en ese municipio de Cortés.

“Hoy regresamos a Tegucigalpa con las actas en mano, no venimos a hablar por hablar, venimos con pruebas reales, con nombres, fotos y videos de quienes cometieron este fraude”, expresó enérgicamente frente a medios de comunicación.

“No me dañan a mí, dañan a La Lima, dañan a nuestra gente, dañan la confianza del pueblo que creyó en personas que se vendían como ‘limpias’ y terminaron siendo peores que una rata escondida en la oscuridad”, dijo el vicealcalde.

Según su denuncia, los hechos habrían sido cometidos por sectores que “luchan desesperadamente por ocultar la verdad”, razón por la cual, afirmó, “hoy venimos a poner esa verdad sobre la mesa”.

El nacionalista hizo un llamado al respeto de la institucionalidad y la transparencia electoral, “La Lima merece respeto. La Lima merece transparencia y La Lima no se arrodilla ante corruptos”, puntualizó, exigiendo que se revisen las actas y se sancione a los responsables si se confirma la manipulación de resultados.