Tomás Zambrano: "Libre fue derrotado y humillado en las urnas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este lunes que el partido Libertad y Refundación (Libre) sufrió una derrota contundente en las urnas durante las recientes elecciones generales del 30 de noviembre, marcadas por un lento conteo de votos y reiteradas caídas del sistema de transmisión de resultados. Según el congresista del departamento de Valle, la población hondureña rechazó el discurso de odio y división promovido por el Partido Libre.

“Libre fue humillado en las urnas por un pueblo cansado de su discurso de odio y división”, sostuvo Zambrano, quien criticó que, en lugar de aprender de sus errores, el partido sigue incitando al caos y a la destrucción de las instituciones democráticas. El diputado advirtió que lo que le espera a Libre es un rechazo aún mayor por parte de la ciudadanía. “Entiendan que en Honduras no funciona el guion del socialismo del siglo XXI”, expresó, subrayando que la población valora la paz y la estabilidad democrática. Zambrano rechazó cualquier intento de replicar modelos fracasados, como los de Hugo Chávez, Fidel Castro o Nicolás Maduro. “Aquí no van a encontrar nunca eco para gritos salvajes ni fidelidad a esos líderes. Se fueron para siempre”, enfatizó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El congresista aseguró que la democracia hondureña se mantiene firme y que la sociedad seguirá respaldando procesos electorales transparentes y respetuosos de la voluntad popular.

