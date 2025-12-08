Presidente del CAH afirma que la nulidad es potestad del CNE, no de los partidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, cuestionó los intentos de sectores políticos de desconocer el proceso electoral de 2025 y exigir la nulidad de las elecciones. El también asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) recordó que la ley es clara y establece que ningún partido tiene facultades para invalidar los comicios.

“Ningún partido político tiene la facultad de declarar la nulidad de un proceso electoral; esa es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, afirmó. Explicó que dicha potestad solo puede ejercerse cuando se cumplen las causales establecidas en el artículo 298 de la Ley Electoral, y que, al no existir tales condiciones, “la solicitud de nulidad debe declararse inadmisible”, como lo dispone el artículo 300. Solórzano calificó como un “irrespeto a la democracia y al pueblo” que actores políticos amenacen con no reconocer la transición de un gobierno a otro. Consideró esa postura como “un acto antidemócrata que solo evidencia la falta de madurez política”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.