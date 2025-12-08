  1. Inicio
Ana Paola Hall insta a candidatos a presentar impugnaciones conforme a la ley

A través de una publicación en redes sociales, Hall también agregó que “los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados”.

Imagen de archivo de Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE.
Tegucigalpa

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó este lunes que la actualización de los resultados electorales volvió a habilitarse luego de completarse las acciones técnicas necesarias, acompañadas de un proceso de auditoría externa.

A través de una publicación en redes sociales, Hall aseguró que “los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados”, tras varios días de estancamiento en el escrutinio que generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos.

La funcionaria también pidió a los candidatos mantenerse vigilantes del proceso y, de ser necesario, presentar las impugnaciones correspondientes conforme a la ley.

Honduras reactiva el escrutinio y Asfura mantiene la ventaja

Resultados

El conteo se reactivó hacia las 08:15 de mañana; con Asfura en el primer lugar con 1,138,997 votos (40,19 %), una ventaja estrecha sobre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, que suma 1,119,551 sufragios (39.50%).

Por su parte, el gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), “no reconoce” los resultados y el domingo pidió la “nulidad total” del proceso, en una decisión respaldada por su candidatura presidencial, Rixi Moncada, quien aparece relegada en tercer lugar con 546,734 votos (19,29%), según los datos del CNE.

