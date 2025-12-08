Ana Paola Hall insta a candidatos a presentar impugnaciones conforme a la ley

Tegucigalpa

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó este lunes que la actualización de los resultados electorales volvió a habilitarse luego de completarse las acciones técnicas necesarias, acompañadas de un proceso de auditoría externa.

A través de una publicación en redes sociales, Hall aseguró que “los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados”, tras varios días de estancamiento en el escrutinio que generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos.

La funcionaria también pidió a los candidatos mantenerse vigilantes del proceso y, de ser necesario, presentar las impugnaciones correspondientes conforme a la ley.