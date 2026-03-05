Messi visita a Trump y su reacción cuando mencionó a Cristiano: hondureño en la Casa Blanca

La visita de Messi a Trump ocurre en un momento candente de la política internacional, en plena escalada de la guerra en Medio Oriente que desencadenó la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. De hecho, Donald arrancó su presentación en la Casa Blanca con un discurso sobre los avances de los operativos militares norteamericanos contra el régimen iraní.