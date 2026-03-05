Actores que podrían dominar la alfombra roja de los Oscar 2026

10. Wagner Moura, la elegancia internacional. El actor brasileño, nominado por The Secret Agent, aporta diversidad y sofisticación. Su estilo sobrio y cosmopolita promete destacar en una alfombra roja cada vez más global.

En conjunto, estos nominados representan un abanico de estilos que van desde lo clásico hasta lo vanguardista. La alfombra roja de los Oscar 2026 se perfila como un escaparate donde cada uno buscará reafirmar su identidad, convirtiendo la moda en una extensión de su narrativa artística.