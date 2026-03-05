Demi Moore genera preocupación por su cambio físico

La presencia de la estrella en la Semana de la Moda de Milán, sentada en primera fila durante el desfile de Gucci, reforzó el impacto de su nueva imagen. El conjunto de cuero negro de la firma, coordinado por su estilista Brad Goreski, se completó con gafas de sol oversize, stilettos y un bolso a tono. Como detalle final, la actriz fue fotografiada con su chihuahua Pilaf en brazos, evocando la estética glamorosa de finales de los años 90 y la era Tom Ford de la casa italiana.