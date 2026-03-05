Así es el curioso meteorito que exponen y que atravesó una casa en Honduras

¿De dónde vino el meteorito? Aunque aún no es posible determinar con exactitud su lugar de origen, el científico Norman Palma, investigador de la Facultad de Ciencias Espaciales, explica que estos cuerpos suelen desplazarse en órbitas alrededor del Sol. Muchos de ellos provienen del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter, aunque algunos también circulan en trayectorias cercanas a la Tierra.En el caso del meteorito “Comayagua”, su estructura mineral y la presencia de cóndrulos sugieren que se formó durante los primeros millones de años del Sistema Solar, antes de la formación completa de los planetas.