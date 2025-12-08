Tres días después, Honduras reactiva el escrutinio y Asfura mantiene la ventaja

Tegucigalpa

El escrutinio de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre se reanudó este lunes después de una parálisis por problemas técnicos desde el pasado viernes, con el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cabeza.

El conteo se reactivó hacia las 08:15 de mañana; con Asfura en el primer lugar con 1,135,634 votos (40,18 %), una ventaja estrecha sobre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, que suma 1,116,881 sufragios (39,52 %).

Pese a que la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo la reanudación “inmediata” del escrutinio, paralizado desde el viernes por “problemas técnicos”, los resultados de los comicios avanzaron hasta este lunes.

El gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) “no reconoce” los resultados y el domingo pidió la “nulidad total” del proceso, en una decisión respaldada por su candidatura presidencial, Rixi Moncada, quien aparece relegada en tercer lugar con 544,966 votos (19,28 %), según los datos del CNE.