Marlon Ochoa señala supuestos fallos de seguridad del Trep

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) en representación del oficialismo, se pronunció este domingo sobre supuestas fallas de seguridad en el sistema electrónico de transmisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. El representante del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) en el CNE se refirió a un presunto cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema Trep.

Señaló que la empresa responsable de la transmisión preliminar de votos reconoció que en el módulo de divulgación de los resultados electorales se produjo una variación en el "hash" (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente "no se había modificado". "Las razones técnicas y las inconsistencias que provocan que la página de divulgación no tenga actualizaciones en las últimas horas, voy a informar al pueblo hondureño sobre indicios graves de una modificación en el código fuente del sistema Trep y de escrutinio general", reveló Ochoa.

"Cambios en el software sin autorización del CNE"

Denunció que en el sistema que transmite los resultados electorales se hicieron cambios en el software sin autorización del CNE. Cuestionó que alguien pudo acceder al sistema, modificarlo y volver a cerrarlo. Asimismo, aseguró que "las bases de datos de los partidos políticos y el servidor del CNE no coinciden". En relación con la supuesta "modificación en el código fuente del Trep, señaló que, durante una reunión donde estaban presentes los tres consejeros, el codirector de Sistemas informáticos del CNE, Darwin Barahona, explicó que la ceremonia del triple sellado del software, para dar inicio a la contingencia, que consiste en el escaneo, procesamiento y transcripción de las actas físicas que venían dentro de la maleta electoral, se comprobó un cambio en el hash, código de seguridad, de dos módulos del sistema.

"Los dos módulos se denominan escrutinio, publicación nacional backend en el módulo de divulgación y escrutinios, seguimiento, control jobs", detalló el consejero Ochoa. Además, mencionó que "para introducir cambios fraudulentos en el sistema, en ese momento la empresa ASD manifestó que no tenían claridad de qué había ocurrido y se le solicitó un informe". "Al reanudar la sesión de pleno a las 11:00 pm, la empresa ASD informó que efectivamente en el módulo de divulgación se había producido un cambio en el hash, pero que debíamos confiar y que podía corroborarse que el código fuente no se había modificado", Agregó que "mientras que en el módulo de seguimiento había ocurrido un error humano y no se había cargado el archivo correcto para hacer la comparación entre el sistema sellado el 30 de noviembre y el que estaba siendo utilizado", explicó. Indicó que en la reunión donde Barahona informó sobre la incidencia estaban presentes más de 10 técnicos, algunos del CNE, otros de la empresa auditora y otros de la propia empresa. "Consulté a los técnicos del CNE si alguno de ellos me podía confirmar con certeza que el código fuente del sistema que se selló el 30 de noviembre no había sido modificado, y la respuesta fue silencio. Ninguno me pudo confirmar que el código fuente no había sido modificado", sostuvo. Dijo que la falta de certeza sobre la seguridad informática de los sistemas ubica al CNE ante la imposibilidad de garantizar que las actas hayan sido procesadas por el mismo software que fue sellado el día de la elección, compromete la validez de los resultados que se generan a partir de estos sistemas y expone a la institución y a sus autoridades a eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Violación a la Ley Electoral, según Ochoa