CNE confirma grave incidente con contraseñas del Trep

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó sobre un grave incidente de seguridad que afectó directamente la integridad del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), plataforma clave para la publicación de los resultados en tiempo real. Según la institución, la falla se originó cuando un empleado vinculado al despacho del consejero Marlon Ochoa recibió, de forma indebida y de parte de un miembro de Grupo ASD, todas las contraseñas de acceso asignadas a los partidos políticos, una acción que el CNE calificó como una vulneración directa a los protocolos de seguridad y al manejo adecuado de credenciales electorales.

El incidente quedó registrado en un informe oficial fechado el 6 de diciembre de 2025, el cual indica que el archivo con la totalidad de las claves fue entregado a Leshter Adalid Mendoza Osorio con la intención de imprimirlo. Esta maniobra puso en riesgo la confidencialidad y la integridad de los accesos al sistema, ya que abría la posibilidad de visualizar información sensible y privilegios administrativos dentro de la plataforma electoral. La filtración ocurrió durante la ejecución del proceso de Contingencia 2, una etapa determinante en la que se refuerzan los controles para evitar intervenciones indebidas en la transmisión de resultados. Para el CNE, el hecho no solo compromete la seguridad del Trep, sino que también afecta la confianza en el proceso electoral y viola normas técnicas y contractuales que regulan su operación. Como respuesta inmediata, la institución ordenó la regeneración total de las contraseñas pertenecientes a los partidos Libre, Nacional y Liberal.

Además, dispuso que las nuevas credenciales deban ser entregadas exclusivamente a los representantes acreditados de cada instituto político, sin intervención del personal operativo del proveedor tecnológico ni de actores externos. El organismo electoral recordó a la empresa encargada del sistema su deber de garantizar los más altos niveles de seguridad en el manejo de información electoral y exigió un informe detallado sobre las acciones correctivas implementadas tras detectar la vulneración.

