Nasralla cuestiona avance del escrutinio y señala “inconsistencias” en varias actas electorales

Tegucigalpa
El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este domingo presuntas irregularidades en el proceso de transmisión y transcripción de actas electorales. Aseguró que, tras analizar miles de documentos, su partido habría sido “robado” en la mayoría de los departamentos del país, incluyendo Lempira, Intibucá y La Paz.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Nasralla afirmó que el avance del cómputo oficial no ha mostrado cambios desde la madrugada del jueves 4, situación que calificó como “irresponsable” por parte de las autoridades y que —según dijo— mantiene en zozobra a la población.
El presidenciable también cuestionó la falta de ingreso de actas provenientes de los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, y señaló directamente a la empresa colombiana ASD, así como al Partido Nacional, de tener control sobre el sistema utilizado en el proceso electoral.
Resultados de las elecciones generales 2025
Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre permanecen este domingo sin cambios por problemas técnicos en el escrutinio, que lidera el candidato Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional y quien ha recibido el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Con el 88 % de las actas procesadas desde el viernes, Asfura encabeza el conteo con 1.132.321 votos (40,19 %), frente a los 1.112.570 (39,49 %) de Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).
La consejera presidenta del ente electoral de Honduras, Ana Paola Hall, atribuyó el sábado a "problemas técnicos" la paralización del sistema de escrutinio de los comicios.
Los resultados, publicados entre repetidas interrupciones en la transmisión del conteo desde la jornada electoral, mantienen al país en incertidumbre y han motivado reclamos de transparencia y celeridad por parte de partidos, observadores y organismos internacionales.