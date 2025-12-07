Nasralla cuestiona avance del escrutinio y señala “inconsistencias” en varias actas electorales

Tegucigalpa

El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este domingo presuntas irregularidades en el proceso de transmisión y transcripción de actas electorales. Aseguró que, tras analizar miles de documentos, su partido habría sido “robado” en la mayoría de los departamentos del país, incluyendo Lempira, Intibucá y La Paz.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Nasralla afirmó que el avance del cómputo oficial no ha mostrado cambios desde la madrugada del jueves 4, situación que calificó como “irresponsable” por parte de las autoridades y que —según dijo— mantiene en zozobra a la población.

El presidenciable también cuestionó la falta de ingreso de actas provenientes de los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, y señaló directamente a la empresa colombiana ASD, así como al Partido Nacional, de tener control sobre el sistema utilizado en el proceso electoral.