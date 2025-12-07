¿Qué partido político lidera el conteo independiente de las elecciones del CNA?

Tegucigalpa

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dio a conocer este domingo en la red social X los resultados preliminares de su conteo independiente de actas correspondiente a las elecciones generales de 2025.

De acuerdo con la institución, los datos procesados provienen tanto del sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del trabajo de miles de voluntarios que se sumaron a los proyectos impulsados por el CNA.

Entre ellos destaca el piloto de Ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), mediante el cual observadores y ciudadanos a nivel nacional enviaron fotografías y copias de las actas de sus centros de votación.

Hasta el momento, el CNA reporta 17,622 actas procesadas, lo que representa el 92.01 % del total. El porcentaje restante corresponde a actas con inconsistencias que aguardan el escrutinio especial del CNE.