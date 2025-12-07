¿Qué partido político lidera el conteo independiente de las elecciones del CNA?

Tegucigalpa
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dio a conocer este domingo en la red social X los resultados preliminares de su conteo independiente de actas correspondiente a las elecciones generales de 2025.
De acuerdo con la institución, los datos procesados provienen tanto del sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del trabajo de miles de voluntarios que se sumaron a los proyectos impulsados por el CNA.
Entre ellos destaca el piloto de Ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), mediante el cual observadores y ciudadanos a nivel nacional enviaron fotografías y copias de las actas de sus centros de votación.
Hasta el momento, el CNA reporta 17,622 actas procesadas, lo que representa el 92.01 % del total. El porcentaje restante corresponde a actas con inconsistencias que aguardan el escrutinio especial del CNE.
Asimismo, la institución recordó que está pendiente la recepción del material electoral enviado desde las JRV instaladas en Estados Unidos, así como las actas producto de las elecciones que se celebran este domingo en San Antonio de Flores, El Paraíso, donde el proceso fue reprogramado.
Según la verificación ciudadana realizada hasta la fecha, los porcentajes son los siguientes: Partido Nacional: 39.43 %, Partido Liberal: 37.97 %, Partido Libre: 18.79 %, PNU: 0.78 % y DC: 0.17 %.
El CNA enfatizó que este ejercicio no sustituye la responsabilidad constitucional del CNE, que es el único ente autorizado para emitir resultados oficiales.
Fallas técnicas
El Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó ayer en horas de la noche que el trabajo de escrutinio y divulgación de resultados continúa, pese a las fallas registradas en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
Las declaraciones fueron brindadas en conferencia de prensa por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, en ausencia del consejero Marlon Ochoa.
Hall señaló que el objetivo de la comparecencia era explicar las causas de los retrasos en la divulgación y detallar los pasos que el órgano electoral seguirá para completar el proceso.
Según dijo, los problemas técnicos son “ajenos al pleno y al equipo técnico del CNE” y se deben a fallas de la empresa adjudicada para operar el sistema.
“Este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua”, afirmó Hall.