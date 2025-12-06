Inicia el traslado de material para comicios en San Antonio de Flores

El Paraíso, Honduras.

El material electoral destinado a San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, comenzó a movilizarse la tarde de este sábado 6 de diciembre bajo la custodia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), en preparación para la repetición de las elecciones municipales programada para este domingo 7 de diciembre.

La jornada del pasado 30 de noviembre no pudo celebrarse en este municipio debido a que ninguna de las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) logró instalarse, luego de denuncias relacionadas con tráfico de credenciales de miembros de mesa. La situación dejó sin oportunidad de votar a casi cinco mil ciudadanos habilitados.

Ante estos hechos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó reprogramar la elección con el fin de garantizar un proceso transparente y ajustado a la ley.

La normativa electoral hondureña establece que únicamente casos de caos fortuito o fuerza mayor justifican la suspensión de una elección y que, en tales circunstancias, el CNE debe convocar nuevamente a los votantes en un plazo no mayor a diez días.