Inicia el traslado de material para comicios en San Antonio de Flores

El material electoral destinado a San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, comenzó a movilizarse la tarde de este sábado 6 de diciembre bajo la custodia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), en preparación para la repetición de las elecciones municipales programada para este domingo 7 de diciembre.
La jornada del pasado 30 de noviembre no pudo celebrarse en este municipio debido a que ninguna de las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) logró instalarse, luego de denuncias relacionadas con tráfico de credenciales de miembros de mesa. La situación dejó sin oportunidad de votar a casi cinco mil ciudadanos habilitados.
Ante estos hechos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó reprogramar la elección con el fin de garantizar un proceso transparente y ajustado a la ley.
La normativa electoral hondureña establece que únicamente casos de caos fortuito o fuerza mayor justifican la suspensión de una elección y que, en tales circunstancias, el CNE debe convocar nuevamente a los votantes en un plazo no mayor a diez días.
El operativo de traslado incluye personal militar encargado de la seguridad del material, así como un dispositivo logístico para asegurar que urnas, boletas y demás insumos lleguen a cada centro de votación sin contratiempos.
Autoridades del CNE supervisaron el proceso y reiteraron su compromiso de que la repetición de los comicios se desarrolle de manera ordenada y confiable.
El alcalde y candidato liberal, Pedro Cáceres, fue uno de los primeros en denunciar irregularidades durante la fallida jornada del 30 de noviembre, señalando presuntos actos vinculados al tráfico de credenciales que, según afirmó, impidieron la instalación de las JRV. Su denuncia aumentó la preocupación entre los habitantes del municipio.
Pese a los problemas iniciales, la contienda por la alcaldía continúa vigente. En la papeleta figuran Pedro Cáceres (Partido Liberal), Álex García (Partido Nacional), Óscar Zelaya (Libre), Franssys Dormes Vásquez (Democracia Cristiana) y Santos Toribio Sánchez (Pinu–SD), quienes esperan que la nueva convocatoria permita un proceso normal y sin incidentes.
Con una carga electoral de 4,996 votantes, San Antonio de Flores es uno de los municipios más pequeños del país. Las autoridades locales confían en que este domingo se logren instalar todas las mesas electorales y que la población pueda ejercer su derecho al sufragio para poner fin a la incertidumbre que dejó la fallida jornada anterior.