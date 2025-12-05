San Antonio de Flores celebrará elecciones este domingo tras fallida jornada electoral

El Paraíso, Honduras.

Los habitantes de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, irán a las urnas este domingo 7 de diciembre, luego de que la jornada electoral del pasado 30 de noviembre no pudiera realizarse por problemas en la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la decisión de reprogramar los comicios después de que ninguna de las 17 JRV lograra abrir el día de las elecciones generales, lo que dejó sin votar a los casi cinco mil ciudadanos habilitados en ese municipio.

La situación generó preocupación entre las autoridades locales. El alcalde y también candidato liberal, Pedro Cáceres, denunció públicamente presuntas irregularidades relacionadas con el tráfico de credenciales de miembros de las mesas electorales, lo que habría contribuido al fracaso de la primera convocatoria. Pese a los contratiempos, la contienda municipal sigue en marcha. Por la alcaldía compiten Pedro Cáceres (Partido Liberal), Álex García (Partido Nacional), Óscar Zelaya (Libre), Franssys Dormes Vásquez (Democracia Cristiana) y Santos Toribio Sánchez (Pinu-SD), quienes esperan que la nueva fecha permita una votación sin incidentes. San Antonio de Flores cuenta con una carga electoral de 4,996 votantes, un número reducido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La decisión, que a primera vista podría parecer un hecho aislado en un municipio pequeño, en realidad podría ser determinante para la contienda presidencial más cerrada en la era democrática del país.