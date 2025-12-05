REDH exige "transparencia inmediata" al CNE

Tegucigalpa, Honduras.

La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) expresó este viernes su preocupación por el ambiente poselectoral que atraviesa el país tras los comicios generales del 30 de noviembre. En un pronunciamiento, la organización advirtió que la falta de información oportuna y las interrupciones técnicas han generado un clima de incertidumbre entre la ciudadanía.

Además, urgió al Consejo Nacional Electoral (CNE) a aclarar, sin demoras, las fallas registradas en el sistema de transmisión de resultados. Sin embargo, destacó que el pueblo hondureño "cumplió con su deber cívico, votando en paz y disciplina" y señaló que la ausencia de claridad está alimentando "rumores y tensiones innecesarias". En ese sentido, insistió: "La REDH exige transparencia inmediata: que se explique con claridad qué falló, por qué falló y qué se está haciendo para corregirlo".

La red también respaldó las advertencias hechas por consejeras del órgano electoral respecto a presuntas actuaciones unilaterales de la empresa responsable del sistema de transmisión. Según la organización, estos señalamientos, sumados a prolongados lapsos sin datos oficiales, han contribuido a crear un ambiente de desconfianza. Por ello, exigió la realización de una auditoría independiente del software y de todo el mecanismo utilizado para la transmisión preliminar. Asimismo, hizo un llamado directo a los actores políticos para que actúen con prudencia en este periodo sensible. Señaló que declaraciones apresuradas pueden agravar la tensión existente" "Declararse ganador sin resultados oficiales o llamar a movilizar masas es irresponsable y peligroso". La organización enfatizó que la legitimidad electoral depende de garantizar el respeto absoluto a lo que decidió la ciudadanía en las urnas.