Antonio Rivera afirma que el voto rural definirá el resultado electoral

Tegucigalpa, honduras.

Según Rivera, estas actas provienen, en su mayoría, de zonas rurales del país y representan el voto de las aldeas , caseríos y comunidades campesinas , sectores donde, aseguró, "late con más fuerza el corazon del Partido Nacional"

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas , afirmó este viernes que el proceso electoral entra en una fase decisiva por empezar a contabilizarse la "contingencia 2" , que corresponde a las actas que no fueron escaneadas ni transmitidas el día de las elecciones.

Hoy es un día decisivo para nuestra democracia. Empiezan a ingresar al centro de cómputo “contingencia 2 ”, es decir las actas que no fueron escaneadas ni transmitidas, actas que vienen de nuestras aldeas, caseríos y comunidades rurales, donde late con más fuerza el corazon del... https://t.co/m7nXTbB2V8

El legislador expresó que el ingreso de estos datos podría modificar de forma significativa los resultados preliminares.

En su mensaje, Rivera exhortó a no menospreciar el voto rural, al que calificó como fundamental para definir la voluntad popular: "Que nadie vuelva a burlarse ni a menospreciar el voto aldeano, el voto campesino, el voto humilde".

Asimismo, el diputado sostuvo que, una vez que las actas pendientes sean procesadas en su totalidad, la diferencia entre los contendientes sería "irreversible" en los tres niveles electivos: presidencial, municipal y legislativo.

Rivera también afirmó que el escrutinio de las actas provenientes del área rural podría impactar no solo en la elección presidencial, sino también en varias alcaldías y diputaciones donde la contienda permanece cerrada.

El congresista concluyó diciendo que "hoy hablará la verdadera Honduras, la Honduras trabajadora, la Honduras que nunca falla".