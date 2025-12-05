Nasry Asfura sigue liderando resultados y conteo entra en la recta final

Tegucigalpa.

Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial de Honduras por el Partido Nacional, sigue superando este viernes, con alrededor de 20.000 votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asfura lidera el escrutinio con 1,127,254 votos (40.21%), contra 1,106,796 (39.48% %) de Nasralla, con el 87.54% de las actas escrutadas.

La candidata Rixi Moncada, del izquierdista y gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue rezagada en el tercer puesto con 541,126 votos (19.30%). Hasta las 23:00 hora local del jueves Asfura aventajaba a Nasralla con 20.520 papeletas, con el 87,16 % escrutadas. Nasralla superaba el miércoles a Asfura con unos 20.000 votos, pero al amanecer del jueves el candidato apoyado por Trump comenzó a revertir la tendencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El jueves, Nasralla, en sus redes sociales, atribuyó los nuevos resultados de Asfura a que durante la madrugada se registró un apagón en el sistema y a que un "algoritmo" habría modificado la asignación de votos a favor del candidato Asfura, por lo que pidió "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Después, en entrevista con EFE, Nasralla dijo que aunque los registros del CNE tienen arriba a Asfura, "no" puede hablar de fraude "porque todavía no se ha decantado" todo el proceso de recuento.

Expectativa

Los hondureños esperan espectantes los resultados de las elecciones a casi una semana de su celebración, en un ambiente de relativa calma, aunque con denuncias de irregularidades de los tres candidatos que acaparan el mayor caudal de votos, y al menos dos de los tres consejeros del CNE. Marlon Ochoa, uno de los consejeros del CNE, representante del partido Libre, denunció el jueves un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan.