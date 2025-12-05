Nasry Asfura sigue liderando resultados y conteo entra en la recta final

Asfura lidera el escrutinio con 1,127,254 votos (40.21%), contra 1,106,796 (39.48% %) de Nasralla, con el 87.54% de las actas escrutadas

    El candidato a la Presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Asfura, muestra papeletas electorales antes de su de votación el domingo, en Tegucigalpa.

     Fotografía: EFE
Tegucigalpa.

Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial de Honduras por el Partido Nacional, sigue superando este viernes, con alrededor de 20.000 votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Nasry Asfura pide "serenidad" y dice que espera resultados finales

La candidata Rixi Moncada, del izquierdista y gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue rezagada en el tercer puesto con 541,126 votos (19.30%).

Hasta las 23:00 hora local del jueves Asfura aventajaba a Nasralla con 20.520 papeletas, con el 87,16 % escrutadas.

Nasralla superaba el miércoles a Asfura con unos 20.000 votos, pero al amanecer del jueves el candidato apoyado por Trump comenzó a revertir la tendencia.

El jueves, Nasralla, en sus redes sociales, atribuyó los nuevos resultados de Asfura a que durante la madrugada se registró un apagón en el sistema y a que un "algoritmo" habría modificado la asignación de votos a favor del candidato Asfura, por lo que pidió "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Nasralla: “Tengamos tranquilidad; no nos adelantemos”

Después, en entrevista con EFE, Nasralla dijo que aunque los registros del CNE tienen arriba a Asfura, "no" puede hablar de fraude "porque todavía no se ha decantado" todo el proceso de recuento.

Expectativa

Los hondureños esperan espectantes los resultados de las elecciones a casi una semana de su celebración, en un ambiente de relativa calma, aunque con denuncias de irregularidades de los tres candidatos que acaparan el mayor caudal de votos, y al menos dos de los tres consejeros del CNE.

Marlon Ochoa, uno de los consejeros del CNE, representante del partido Libre, denunció el jueves un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan.

¿Por qué Nasralla tiene tanto apoyo electoral en Cortés?

"Estos hechos que describo no son aislados, forman parte de una operación coordinada entre fuerzas internas de la cúpula del bipartidismo y una injerencia extranjera aliada que está imponiendo una decisión electoral que corresponde al pueblo soberano", dijo Ochoa en una rueda de prensa.

El CNE tiene hasta 30 días, después de las votaciones, para dar a conocer los resultados oficiales.

También concurrieron a las urnas para escoger tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

