Nasry Asfura pide "serenidad" y dice que espera resultados finales

Tegucigalpa.

"El pueblo hondureño ha demostrado su civismo, amor por la democracia y compromiso con la libertad. Siempre he sido firme y claro en mis posturas y sin ataques", comenzó explicando Asfura en una publicación en sus redes sociales anoche.

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, llamó a sus votantes y correligionarios a la "serenidad" y pidió "seguir adelante con fe" durante el proceso de conteo de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre. La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales. Sigamos adelante con fe, unidos con el propósito de darle a nuestra gente más oportunidades y un futuro mejor. Dios bendiga a Honduras"; concluyó.

La candidata Rixi Moncada, del izquierdista y gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue rezagada en el tercer puesto con 539,662 votos (19,29 %).

Asfura sigue superando este viernes, con alrededor de 20.000 votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Asfura lidera el escrutinio con 1.124.145 votos (40,19 %), contra 1.104.807 (39,50 %) de Nasralla, con el 87,35 % de las actas escrutadas.

Nasralla superaba el miércoles a Asfura con unos 20.000 votos, pero al amanecer del jueves el candidato apoyado por Trump comenzó a revertir la tendencia.

El jueves, Nasralla, en sus redes sociales, atribuyó los nuevos resultados de Asfura a que durante la madrugada se registró un apagón en el sistema y a que un "algoritmo" habría modificado la asignación de votos a favor del candidato Asfura, por lo que pidió "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Después, en entrevista con EFE, Nasralla dijo que aunque los registros del CNE tienen arriba a Asfura, "no" puede hablar de fraude "porque todavía no se ha decantado" todo el proceso de recuento.

Los hondureños esperan expectantes los resultados de las elecciones a casi una semana de su celebración, en un ambiente de relativa calma, aunque con denuncias de irregularidades de los tres candidatos que acaparan el mayor caudal de votos, y al menos dos de los tres consejeros del CNE.

Marlon Ochoa, uno de los consejeros del CNE, representante del partido Libre, denunció el jueves un "golpe" y "fraude" electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la "injerencia" de Estados Unidos a través de un "siniestro" plan.

"Estos hechos que describo no son aislados, forman parte de una operación coordinada entre fuerzas internas de la cúpula del bipartidismo y una injerencia extranjera aliada que está imponiendo una decisión electoral que corresponde al pueblo soberano", dijo Ochoa en una rueda de prensa.

El CNE tiene hasta 30 días, después de las votaciones, para dar a conocer los resultados oficiales. También concurrieron a las urnas para escoger tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.



