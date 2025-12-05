Nasralla: “Tengamos tranquilidad; no nos adelantemos”

​​​Tegucigalpa.

Salvador Nasralla, candidato presidencial liberal, aseguró en las últimas horas que revertirá el resultado preliminar que lo pone en desventaja por casi 20,000 votos contra Nasry Asfura, candidato nacionalista, con el 87% de los votos procesados. “Esta vez, por primera vez, tengo todas las actas”, señaló a Hoy Mismo. Aseguró que el análisis que realiza su equipo estaría completo alrededor de Navidad, luego de revisar inconsistencias, impugnaciones y actas que, según él, habrían sido alteradas.

El presidenciable aseguró que los resultados preliminares de esa revisión le proyectan “una ventaja de unos 30,000 votos”. Pidió calma a sus seguidores mientras continúa la verificación. “Tengan tranquilidad... que no hagamos relajo. Vamos a ganar, es cuestión de paciencia, no nos adelantemos”, expresó.

Denuncia