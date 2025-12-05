Nasralla: “Tengamos tranquilidad; no nos adelantemos”

Salvador Nasralla, candidato presidencial liberal, aseguró en las últimas horas que revertirá el resultado preliminar que lo pone en desventaja por casi 20,000 votos contra Nasry Asfura, candidato nacionalista, con el 87% de los votos procesados.
“Esta vez, por primera vez, tengo todas las actas”, señaló a Hoy Mismo. Aseguró que el análisis que realiza su equipo estaría completo alrededor de Navidad, luego de revisar inconsistencias, impugnaciones y actas que, según él, habrían sido alteradas.
El presidenciable aseguró que los resultados preliminares de esa revisión le proyectan “una ventaja de unos 30,000 votos”.
Pidió calma a sus seguidores mientras continúa la verificación. “Tengan tranquilidad... que no hagamos relajo. Vamos a ganar, es cuestión de paciencia, no nos adelantemos”, expresó.
Denuncia
"No (se puede hablar de fraude), porque todavía no se ha decantado" todo el proceso, señaló Nasralla, quien además recordó "los antecedentes de 2013 y 2017", cuando él también fue candidato presidencial en los comicios de esos años, afirmando que David Matamoros, miembro entonces del Consejo Nacional Electoral (CNE), le hizo "fraude" y "eso fue una vox populi".
Aseguró que existen "otras irregularidades que es importante que la gente lo sepa", que buscan "crear una percepción de que el Partido Nacional ha ganado, metiendo estos datos en la madrugada"."Quieren crear la percepción que el Partido Nacional va ganando por una diferencia de 20.000 votos y declararse ganadores, cosa que yo no hice desde el día martes y miércoles, que estaba ganando y no me declaré ganador", subrayó.