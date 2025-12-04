Actas de Estados Unidos siguen sin escrutarse: ¿cómo influye en la elección presidencial?

Tegucigalpa, Honduras

Estas representan una fracción mínima dentro del total pendiente, pero su relevancia política es considerable debido al comportamiento histórico del voto en la diáspora.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene un avance significativo en el escrutinio de las actas electorales, aún no se ha procesado ninguna de las 12 actas provenientes de Estados Unidos, correspondientes al voto en el exterior.

De las más de 2,500 actas que continúan sin ser escrutadas, 12 son las enviadas desde Estados Unidos. En total, el CNE habilitó 19,152 actas para estas elecciones; hasta ahora se han revisado 16,616, por lo que restan 2,536, entre ellas las del exterior.

Aunque inicialmente se discutió habilitar 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en territorio estadounidense, finalmente solo se aprobaron 12, cada una con capacidad para recibir 1,200 votos y únicamente en el nivel presidencial.

En total, el máximo posible de votos provenientes del extranjero asciende a 14,400.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El domingo 30 de noviembre, el censo electoral definitivo convocó a 6.4 millones de hondureños habilitados para ejercer el sufragio. De ese universo, el voto exterior representa un porcentaje pequeño, pero con un peso simbólico importante y con tendencia marcada: desde un inicio, Salvador Nasralla figuraba entre los favoritos de los electores hondureños en el extranjero.

La votación para habilitar las JRV en Estados Unidos fue aprobada por mayoría del pleno, con los votos favorables de Ana Paola Hall, consejera del CNE, y Cossette López, consejera del CNE, y el voto en contra del consejero Marlon Ochoa.

Ochoa expresó su desacuerdo luego de que se denegara la habilitación de carga electoral en Madrid, Barcelona y Valencia, en España, argumentando que los hondureños en Europa también debían contar con representación en el proceso.