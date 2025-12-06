Consejeras del CNE detallan etapas para concluir el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó la noche de este 6 de diciembre que el trabajo de escrutinio y divulgación de resultados continúa, pese a las fallas registradas en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). Las declaraciones fueron brindadas en conferencia de prensa por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, en ausencia del consejero Marlon Ochoa. Hall señaló que el objetivo de la comparecencia era explicar las causas de los retrasos en la divulgación y detallar los pasos que el órgano electoral seguirá para completar el proceso. Según dijo, los problemas técnicos son "ajenos al pleno y al equipo técnico del CNE" y se deben a fallas de la empresa adjudicada para operar el sistema. "Este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua", afirmó Hall.

Fallas técnicas y continuidad del proceso

La consejera López, al ampliar los detalles, explicó que el CNE previó un sistema respaldado por soporte tecnológico externo para garantizar la transmisión y divulgación de resultados, pero el diseño no pudo ejecutarse como estaba planificado debido a dificultades técnicas. “Todo el proceso electoral ha sido una batalla constante. Quisiéramos que esta etapa fuera distinta, pero lastimosamente no lo es”, expresó López. Asimismo, añadió que aunque el sistema digital no ha funcionado con normalidad, el Consejo continúa trabajando “mientras otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad”. Las consejeras recordaron que el CNE cuenta con la totalidad de las maletas electorales, lo que garantiza la base física de las actas y los votos emitidos en las elecciones del 30 de noviembre.

Etapas para completar el escrutinio

El CNE explicó que la finalización del proceso se llevará a cabo en tres fases: 1. Contingencia 2: incorporación manual de actas no transmitidas En esta etapa se agregarán al sistema las actas que no pudieron ser transmitidas desde las Juntas Receptoras de Votos. Estas actas fueron digitalizadas al llegar al centro logístico electoral. En total se procesarán 7,776 actas, de las cuales 2,294 corresponden al nivel presidencial, 2,686 al nivel de diputados y 2,786 a corporación municipal. López destacó que este procedimiento estaba reglamentado previamente y que su ejecución dependía de la recepción de maletas, la verificación de autenticidad y la digitalización de documentos. 2. Corrección de verificación visual De forma paralela, se revisarán inconsistencias numéricas detectadas en actas ya divulgadas, incluidas aquellas que aparecieron en cero de manera errónea. Esta etapa contará con auditoría y verificación del pleno, a fin de asegurar que los datos coincidan fielmente con la imagen del acta. 3. Escrutinio especial Una vez concluidas las dos fases anteriores, se abrirá el escrutinio especial, a cargo de juntas integradas por personas propuestas por los partidos políticos. Esta etapa permitirá resolver actas con inconsistencias mayores o situaciones que requieran revisión detallada. El CNE informó que la divulgación total de resultados continuará en las próximas horas, con prioridad para el nivel presidencial y bajo acompañamiento de observadores electorales y delegados partidarios.

Acción de nulidad y advertencias sobre posibles escenarios

La consejera Hall se refirió también a la acción de nulidad administrativa presentada recientemente respecto al nivel presidencial. Indicó que el recurso será analizado conforme a la ley, pero recordó que, en caso de repetirse una elección, los plazos constitucionales impedirían emitir una declaratoria en tiempo y obligarían a convocar nuevos comicios entre cuatro y seis meses después. “Vale la pena preguntarse quiénes estarían al frente del país en ese tiempo”, añadió, además de cuestionar si el pueblo hondureño estaría dispuesto a repetir las elecciones tras haber acudido masivamente a las urnas el 30 de noviembre.

Llamado contra la desinformación