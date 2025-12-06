Solo tres votos: así de ajustadas están las elecciones en varias alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.-

No solo en el nivel presidencial se libra una contienda sumamente reñida; el panorama en varias corporaciones municipales presenta una tensión similar. LA PRENSA Premium identificó decenas de alcaldías donde la diferencia entre los dos principales aspirantes no supera unas cuantas decenas de votos, en algunos casos menos de 25 marcas.

El caso más representativo es el del Distrito Central, donde la ventaja provisional entre el actual edil Jorge Aldana y el nacionalista Juan Diego Zelaya se reduce a apenas 997 votos, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualizados a la 1:00 p.m. del 5 de diciembre.

Con el 90.58% de las actas transmitidas, Aldana encabezaba la elección con 142,963 marcas (37.94%), seguido muy de cerca por Zelaya, quien suma 141,966 votos (37.68%). La diferencia, aunque mayor que en otros municipios, continúa siendo estrecha para una capital del tamaño y peso político del Distrito Central.

La disputa es todavía más cerrada en Camasca, Intibucá, donde solo tres votos separan al actual alcalde de Libertad y Refundación (Libre), Ignacio Bautista (1,492), de su contendiente nacionalista, Mario Díaz (1,489).

En esta municipalidad, los resultados podrían depender del acta pendiente por transmitirse y de aquellas que presentan inconsistencias.

En La Lima, Cortés, la elección sigue abierta. El liberal Reynaldo Maldonado mantiene una ligera ventaja de 116 votos sobre el nacionalista José Motiño, exalcalde del municipio. El CNE reporta un avance del 80.84% en la transmisión de actas, por lo que el resultado final aún podría modificarse.