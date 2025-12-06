Solo tres votos: así de ajustadas están las elecciones en varias alcaldías

Para el analista político Héctor Soto, la estrechez e incluso lo inusual de las contiendas municipales reflejan claramente “una sociedad polarizada”.“Estamos ante una elección atípica. Han pasado cinco días y no conocemos con certeza quién es el presidente ni quiénes encabezarán varias corporaciones municipales. El estado de ánimo está cambiando y la ciudadanía comienza a desconfiar”, señaló.En muchos de los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/especiales/resultados-elecciones-honduras-2025/en-vivo-hoy-elecciones-honduras-2025-resultados-alcaldes-MO28379612" target="_blank">municipios con contiendas cerradas</a> aún quedan actas por transmitir y un número considerable presenta inconsistencias. En ese escenario, explica Soto, el recurso definitivo es el escrutinio acta por acta.“Es allí donde se determinará con claridad quién ganó. Si ese escrutinio confirma lo ajustado que muestra la TREP, entonces podremos afirmar que el resultado es producto de una polarización innegable”, agregó.Explora en nuestra herramienta cuáles son los municipios donde las elecciones se definirán por pocos votos. Solo selecciona la opción "Carreras Cerradas" para filtrar las corporaciones donde la diferencia es de 1.5 puntos porcentuales.