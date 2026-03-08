Air Supply festeja 50 años de clásicos y romance con sus fans hondureños

Cuando la música es el punto de encuentro, la distancia entre países, la diferencia de edades o incluso el idioma dejan de ser barreras. Así quedó demostrado la noche de este 7 de marzo en Tegucigalpa, cuando el legendario dúo australiano Air Supply reunió a miles de fanáticos en el Coliseo Nacional de Ingenieros para celebrar medio siglo de tributos al amor.
Entre aplausos, nostalgia y voces coreando sus baladas más queridas, los músicos Russell Hitchcock y Graham Russell y su público compartieron una conexión genuina que demostró que las canciones capaces de emocionar también permiten unir generaciones y culturas.
El recinto lució completamente abarrotado. Desde alrededor de las 5:00 PM las filas de asistentes ya dejaban entrever que la cita sería especial: parejas, grupos de amigos y familias enteras se congregaron para presenciar el evento.
"Viajamos desde San Pedro Sula para ver a mi banda preferida", comentó una conmovida Wendy Sandoval, quien junto a su amiga y confidente Glenda Fuentes se ubicaron —muy bien identificadas con camisetas y bandas alusivas al dúo— en sus lugares desde muy temprano para no perderse ni un minuto de la experiencia.
El concierto, parte de la gira conmemorativa por los 50 años del dúo, dio inicio a las 9:15 PM y estuvo marcado por una atmósfera de cercanía entre los artistas y su público.
A lo largo de la noche, los músicos interactuaron con los asistentes, demostrando que el idioma no representa un obstáculo cuando el sentimiento compartido es el amor por la música.
El Coliseo de Ingenieros estuvo abarrotado desde tempranas horas, disfrutando el ambiente en familia y buenas anécdotas que recuerdan los integrantes mayores de cada hogar, esos momentos especiales que transmiten a sus nuevas generaciones.
Unidas por un gusto musical que ya es un sello en su familia, también se hicieron presentes en primera fila diversos grupos de damas. "Venimos escuchando a Air Supply desde que nacimos, gracias a nuestros padres que son muy fans de la música de los 80s, especialmente de los clásicos del rock", comentó una de las asistentes.
La euforia se vivió entre quienes celebraban una segunda cita con la agrupación y quienes vivían la experiencia por primera vez, cumpliendo el sueño de escuchar en vivo a los artistas que han marcado la banda sonora de sus vidas. "Segunda vez disfrutando de mis viejitos", expresó otra feliz capitalina.
El repertorio se sostuvo en más de una veintena de temas, incluidos All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, Here I Am, Every Woman in the World, Lost in Love y Even the Nights Are Better, canciones que con el paso de los años se han convertido en clásicos infaltables en sus presentaciones.
Así, entre aplausos, nostalgia y miles de voces coreando sus éxitos, Air Supply reafirmó en Honduras que su música sigue vigente medio siglo después, capaz de reunir generaciones distintas bajo una misma emoción.
El concierto formó parte de la gira con la que Air Supply celebra 50 años de trayectoria, una etapa que ha estado marcada por éxitos, giras internacionales y millones de discos vendidos alrededor del mundo
La emoción era innegable en las personas que asistieron al evento, un claro ejemplo son estas tres chicas que posaron para el lente de La Prensa y El Heraldo minutos antes de iniciar el show.
Con su estilo inconfundible y su legado musical intacto, Air Supply demostró una vez más por qué sigue siendo uno de los dúos más queridos del soft rock a nivel mundial.
Las parejas se sintieron más enamoradas que nunca en esta noche especial, muchos aprovecharon a dedicar sus canciones y a crear más momentos románticos.
Las señoras se sintieron muy felices y disfrutaron junto a sus familiares más jóvenes este show inolvidable.