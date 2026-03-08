Air Supply revive sus grandes clásicos en una noche mágica en Tegucigalpa

La capital hondureña vivió una noche cargada de nostalgia y romanticismo con la presentación del legendario dúo australiano Air Supply, que se presentó el sábado 7 de marzo en el Coliseo Nacional de Ingenieros como parte de su gira mundial 50th Anniversary Celebration Tour.

El espectáculo reunió a cientos de fanáticos para disfrutar de los grandes clásicos del soft rock que han marcado generaciones. Desde tempranas horas, los asistentes comenzaron a llenar el recinto capitalino con gran expectativa.

La velada prometía un viaje musical por los éxitos más memorables del dúo, integrado por Graham Russell y Russell Hitchcock, quienes celebran cinco décadas de una de las asociaciones más longevas dentro del pop romántico internacional.

Cuando las luces del escenario se encendieron, el público respondió con aplausos y ovaciones, dando inicio a una noche que estuvo marcada por la emoción y los recuerdos.

Desde los primeros acordes, los fanáticos comenzaron a corear las canciones que convirtieron a Air Supply en uno de los referentes del soft rock a nivel mundial.

Uno de los momentos más especiales llegó con la interpretación de "All Out of Love", uno de los himnos más conocidos del dúo. La audiencia acompañó cada estrofa con entusiasmo, transformando el coliseo en un enorme coro colectivo que resonaba con fuerza en todo el recinto.

A lo largo de la velada, Air Supply ofreció un recorrido por los éxitos que consolidaron su carrera musical. Con su característico estilo romántico, la banda recordó por qué su música continúa vigente después de más de cinco décadas en los escenarios.

Las voces de Graham Russell y Russell Hitchcock volvieron a emocionar a los fanáticos hondureños, quienes no dejaron de cantar y aplaudir durante todo el espectáculo. Cada interpretación despertó aplausos, demostrando el fuerte vínculo que el público mantiene con la música del dúo.

Además, la presentación coincidió con la llegada a plataformas digitales del álbum "Across the Concrete Sky", publicado originalmente en 2003, lo que representa una nueva oportunidad para que los seguidores redescubran parte del repertorio de la banda.

Sin duda, la noche del 7 de marzo quedará grabada en la memoria de los asistentes como un concierto inolvidable. Con su estilo inconfundible y su legado musical intacto, Air Supply demostró una vez más por qué sigue siendo uno de los dúos más queridos del soft rock a nivel mundial.