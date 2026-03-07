Vocalista de Los Recoditos responde a acusaciones de violencia

El vocalista de la banda de regional mexicano Los Recoditos, Rafael González, enfrenta una controversia pública tras las acusaciones de presunta violencia doméstica realizadas por Fernanda Redondo Cortés, su esposa. La situación ha generado un intenso debate en redes sociales y llevó a la agrupación a tomar distancia temporal del cantante mientras se esclarecen los hechos.

La denuncia en redes sociales

Fernanda Redondo difundió varios videos en TikTok en los que asegura haber vivido más de una década de maltrato físico, psicológico y emocional durante su relación con González.

En sus testimonios, relató episodios de presuntas agresiones y señaló que el incidente más reciente habría ocurrido durante una reunión familiar. Según su versión, el cantante la habría golpeado y herido con un objeto punzante.

En uno de los clips, Redondo responsabilizó directamente al músico en caso de que algo le ocurra.

“Quiero hacer totalmente responsable que si algo me llega a pasar es por él y nada más por él o por su gente de su empresa”, afirmó Fernanda Redondo Cortés en uno de los videos publicados en la plataforma.

