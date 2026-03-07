Vocalista de Los Recoditos responde a acusaciones de violencia

El vocalista de la banda de regional mexicano Los Recoditos, Rafael González, enfrenta una controversia pública tras las acusaciones de presunta violencia doméstica realizadas por Fernanda Redondo Cortés, su esposa. La situación ha generado un intenso debate en redes sociales y llevó a la agrupación a tomar distancia temporal del cantante mientras se esclarecen los hechos.
La denuncia en redes sociales
Fernanda Redondo difundió varios videos en TikTok en los que asegura haber vivido más de una década de maltrato físico, psicológico y emocional durante su relación con González.
En sus testimonios, relató episodios de presuntas agresiones y señaló que el incidente más reciente habría ocurrido durante una reunión familiar. Según su versión, el cantante la habría golpeado y herido con un objeto punzante.
En uno de los clips, Redondo responsabilizó directamente al músico en caso de que algo le ocurra.
“Quiero hacer totalmente responsable que si algo me llega a pasar es por él y nada más por él o por su gente de su empresa”, afirmó Fernanda Redondo Cortés en uno de los videos publicados en la plataforma.
La respuesta del cantante
Tras la viralización de los videos, Rafael González, cantante, publicó un mensaje en redes sociales en el que negó las acusaciones y aseguró que atraviesa “días difíciles”.
El intérprete sostuvo que sería incapaz de dañar a una mujer y manifestó su confianza en que las autoridades esclarecerán lo sucedido por la vía legal.
Además, pidió respeto mientras se desarrolla el proceso y afirmó que enfrentará las instancias correspondientes para demostrar su versión.
La postura de Los Recoditos
Ante la gravedad de los señalamientos, Los Recoditos, agrupación de regional mexicano, informaron que el vocalista pausará temporalmente sus actividades.
La decisión fue presentada como una medida preventiva mientras continúan las investigaciones.
El caso ha generado repercusión en la industria del regional mexicano, donde se discute tanto el impacto en la trayectoria del grupo como la responsabilidad de los medios y de los usuarios en la difusión de imágenes o testimonios sensibles.
Video de autolesiones
En redes sociales se han hecho también viral un video donde se ve a Fernanda Redondo Cortés, autolesionándose, primero intentó hacerlo con un cuchillo y en otra escena golpeando con sus pies las puertas de una habitación.
Mientras es grabada se escucha los soñozos del que parece ser su hijo, quien graba mientras ella le exige que le devuelva su celular ya que ella asegura no estar bajo los efectos de drogas.
Debate público y proceso legal
La controversia también ha abierto un debate sobre el papel de las redes sociales en la exposición de casos de presunta violencia doméstica.
Mientras Fernanda Redondo mantiene sus señalamientos en varios videos publicados en línea, González insiste en su inocencia y en que la situación se esclarecerá en las instancias legales.
Por ahora, ambas versiones permanecen enfrentadas y el proceso continúa en desarrollo.