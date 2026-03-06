Anne Hathaway lanza “Burial”, canción de su película Mother Mary

Anne Hathaway estrenó la primera canción de su próxima película, Mother Mary, en la que interpreta a una estrella del pop.

El jueves 5 de marzo, la productora A24 anunció que el sencillo “Burial”, parte del thriller psicológico protagonizado por Hathaway, ya está disponible en las principales plataformas de streaming.

La canción fue escrita por Anne Hathaway, junto con la cantante Charli XCX, el baterista de The 1975 George Daniel —esposo de la artista— y el productor Jack Antonoff. El tema, de estilo synth-pop, destaca por las voces envolventes de Hathaway y un estribillo repetido: “Este es tu entierro”.

A24 publicó el sencillo junto con un video promocional de 30 segundos en YouTube titulado Greatest Hits (Official Album Teaser). El adelanto muestra a Hathaway en el papel de Mother Mary mientras interpreta canciones como “Burial” ante una multitud.

El lanzamiento del video y del sencillo constituye el primer material promocional que A24 difunde de la película desde el tráiler publicado en diciembre.

Hathaway comparte el elenco con Michaela Coel, Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé-Brown, Sian Clifford y FKA twigs.

La película está dirigida por David Lowery, director de El caballero verde. Twigs, Jack Antonoff y Charli XCX también colaboraron en la música original que aparecerá a lo largo de la película, además del tema “Burial”.

Según la sinopsis oficial, “las heridas enterradas durante mucho tiempo salen a la superficie cuando la icónica estrella del pop Mother Mary se reúne con su distanciada mejor amiga y ex diseñadora de vestuario Sam Anselm”, interpretada por Michaela Coel, en vísperas de su actuación de regreso.

Hathaway habló sobre su experiencia al crear el personaje en la portada de agosto de 2025 de Vogue. La revista describió a Mother Mary como “una especie de híbrido entre Gaga y Taylor Swift”, que busca a una amiga “que la ayudó a forjar su absorbente imagen pública” cuando llega al punto más bajo de su carrera.

"Tuve que aceptar ser un principiante. La humildad de eso: presenta cada día sabiendo que vas a ser un desastre. Y tiene que estar bien. No eres 'mala'. Solo eres un principiante", dijo Anne Hathaway a Vogue. "Para llegar a esa mentalidad, tuve que desprenderme de algunas cosas que eran difíciles de soltar. Fue bienvenido. Pero fue difícil, como pueden serlo las experiencias transformadoras".

Mother Mary se estrenará en cines de forma limitada el 17 de abril y llegará a más salas el 24 de abril.